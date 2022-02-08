Haberler

Medya Haberleri

Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Soner'i bakın neye merak saldı...

Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Soner'i bakın neye merak saldı...

'Öyle Bir Geçer Ki Zaman' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu, ekranlardan adeta silindi. Horozoğlu'nun son hali ise merak konusu oldu.