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- Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Soner'i bakın neye merak saldı...
Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Soner'i bakın neye merak saldı...
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 16:41
'Öyle Bir Geçer Ki Zaman'ın Soner'i, Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinin 'Zülfikar Ağa'sı oyuncu Mete Horozoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Son dönemde dalış eğitimi alan Horozoğlu oyunculuğu bıraktığı konuşuluyor.
Oyuncu Mete Horozoğlu hakkında yapılan bir ihbar sonucu, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, "Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmişti.
Horozoğlu, 5 yıldır ABD'de ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
OYUNCULUĞU KENARA BIRAKTI
Horozoğlu'nun oyunculuğu rafa kaldırdığı öğrenildi.
Horozoğlu'nun, kendisini arayıp sormayan bazı yapımcı ve yönetmenlere kırgın olduğu da konuşulanlar arasında.
SUALTI SPORLARINA MERAK SARDI
Horozoğlu, Los Angeles'ın güney kısmında yer alan Long Beach'de sık sık tüple dalış yapıyor.
Huzuru sualtı sporlarında bulan oyuncu, dalış pozlarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor.