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    Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Soner'i bakın neye merak saldı...

    'Öyle Bir Geçer Ki Zaman' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu, ekranlardan adeta silindi. Horozoğlu'nun son hali ise merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 16:41
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    Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Soner'i bakın neye merak saldı...

    'Öyle Bir Geçer Ki Zaman'ın Soner'i, Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinin 'Zülfikar Ağa'sı oyuncu Mete Horozoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Son dönemde dalış eğitimi alan Horozoğlu oyunculuğu bıraktığı konuşuluyor.

    Oyuncu Mete Horozoğlu hakkında yapılan bir ihbar sonucu, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, "Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmişti.

    Horozoğlu, 5 yıldır ABD'de ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

    OYUNCULUĞU KENARA BIRAKTI

    Horozoğlu'nun oyunculuğu rafa kaldırdığı öğrenildi.

    Horozoğlu'nun, kendisini arayıp sormayan bazı yapımcı ve yönetmenlere kırgın olduğu da konuşulanlar arasında.

    Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Soner i bakın neye merak saldı... #1

    SUALTI SPORLARINA MERAK SARDI

    Horozoğlu, Los Angeles'ın güney kısmında yer alan Long Beach'de sık sık tüple dalış yapıyor.

    Huzuru sualtı sporlarında bulan oyuncu, dalış pozlarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Soner i bakın neye merak saldı... #2

    Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Soner i bakın neye merak saldı... #3

    Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Soner i bakın neye merak saldı... #4

    Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Soner i bakın neye merak saldı... #5

    Oyunculuk artık rafta! Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Soner i bakın neye merak saldı... #6


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