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    Oyunu kaybeden Nisa Bölükbaşı atış duvarına kafa attı

    Dokunulmazlık oyununda atış yapan ve başarılı olamayan Nisan Bölükbaşı, atış duvarına kafa attı. Sinirlenen yarışmacının o anları gündeme bomba gibi düştü.
    • 16.05.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:27
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    Oyunu kaybeden Nisa Bölükbaşı atış duvarına kafa attı

    Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor All Star yarışması heyecan dolu yeni bölümlerle devam ediyor.

    Son yılın en iyi yarışmacılarını bir araya toplayan All Star'da Nisa Bölükbaşı, yaptıklarıyla gündem oluyor.

    Tansiyon giderek yükselirken, Nisa Bölükbaşı'nın oyunu kaybetmesinden dolayı yaptığı hareket olay oldu.

    Nisa Bölükbaşı'nın oyunu kaybettikten sonra sinirlenerek atış duvarına kafa atması sosyal medyanın en fazla konuşulan konuları arasına girdi.

    Bölükbaşı'nın o anlara dair videosu ise yine sosyal medya üzerinden defalarca paylaşıldı.

    Sinirlerine hakim olamadı

    Oyun parkurlarında ünlüler ile gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet ve gerginlik kadar; yarışmacıların takım arkadaşları ile girdikleri tartışmalar dikkatlerden kaçmıyor.

    Haftanın 6. eleme adayının belirlenmesi için dokunulmazlık oyunu oynanan Survivor All Star'da, Evrim ile Sema arasında yaşanan gerginlik ile Nisa Bölükbaşı'nın tüm uğraşlarına rağmen oyunu kaybetmesi sebebiyle atış duvarına kafa atması çok konuşuldu.

    Oyunu kaybeden Nisa Bölükbaşı atış duvarına kafa attı VİDEO

    Oyunu kaybeden Nisa Bölükbaşı atış duvarına kafa attı #1

    Haftanın 6. dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler olurken,  Nisa Bölükbaşı'nın yaptığı hareket sonrası başını tuttuğu ve kendisini yere bıraktığı görüldü.

    Oyunu kaybeden Nisa Bölükbaşı atış duvarına kafa attı #2

    Oyunu kaybeden Nisa Bölükbaşı atış duvarına kafa attı #3


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