Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli, evli mi? EDHO'nun yıldızı İbo Show'da...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli karakteriyle beğeni kazanan Ozan Akbaba, İbo Show'un bu haftaki konukları arasında. Peki Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında?

İbo Show'un yeni bölüm konukları Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakteri ile hafızalarda yer edinen Ozan Akbaba hakkındaki bilgiler de merakla araştırılıyor.

Televizyon kariyeri ve özel hayatı izleyicilerin merceği altında olan Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, evli mi soruları gündemde yer alıyor.

Ozan Akbaba, oyunculuğun yanı sıra film müzikleri yapıyor ve senaryo da yazıyor.

Peki Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte hakkındaki bilgiler...

OZAN AKBABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

9 Haziran 1982 Kars doğumlu olan Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu.

Çeşitli reklam filmlerinde de yer alan Ozan Akbaba, aynı zamanda dizi ve film müzikleri de yapıyor.

2005 yılında Kırık Kanatlar dizisi ile kariyerine ilk adımını atan Ozan Akbaba, 2013 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. Ayrıca Sıla'nın Yeni Ay albümünde bulunan Vaziyetler şarkısının klibinde oynamıştır.

Ozan Akbaba ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır.

39 yaşındaki Ozan Akbaba son olarak senaryosunu yazdığı "ANKA" filminde rol almıştır.

OZAN AKBABA'NIN EŞİ VE OĞLU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba, 2017 yılında Buket Arıkan'la nikah masasına oturdu.

Yapımcı olan Buket Arıkan, Behzat Ç. ve Delibal gibi projelerde de genel koordinatörlük yaptı.

Aslen Çanakkaleli olan Arıkan, 2018 yılında oğlu Ozan Ali'yi dünyaya getirdi.

Çift, oğulları Ozan Ali'yi ise ekranlardan uzak tutmayı tercih ediyor.