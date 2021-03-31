Ozan Tufan kimdir? Ozan Tufan kaç yaşında, nereli, nişanlısı kim? Ozan Tufan biyografisi..

Futbol hayatındaki başarılarının yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da gündeme gelen Ozan tufan, 28 Eylül 2020 tarihinde nişanlandığı Rojin Haspolat'la bu akşam evleniyor. Peki, Ozan Tufan kimdir?

2015 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan ve Türkiye-Norveç milli maçında Norveç'e iki gol atarak milyonların gönlüne taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Rojin Haspolat, dün akşam Türkiye-Letonya maçının olduğu dakikalarda kına gecesinden fotoğraflar paylaştı. Futbolseverler ve çiftin yakın arkadaşları, çifte mutluluklar dilerken Ozan Tufan hakkında bilgiler gündeme geldi.

Milli maçta Norveç'e kök söktüren yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la yine Ali Başkan’ın şahitliğinde dünya evine girecek.

Peki, Ozan Tufan kimdir? Ozan tufan kaç yaşında, nereli? İşte, Ozan Tufan hakkında bilgiler..

OZAN TUFAN KİMDİR?

23 Mart 1995 tarihinde, maden işçisi bir baba ve ev hanımı olan bir annenin evladı olarak dünyaya gelen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da orta saha mevkinde görev yapmaktadır.

Tufan, Bursa'da okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynamış ve burada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçilmiştir.

9 yaşında Bursaspor alt yapısına alınan Ozan, 2007 yılında eğitimine devam ettiği Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazanmış ve turnuvaya damgasını vurmuştur. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapmıştır.

Ozan Tufan, 2009-2010 sezonunda 1995 jenerasyonu ile birlikte Coca Cola Akademi U-15 Ligi'nde oynamaya başlamış ve 2010-2011 Bursaspor U-16 Takımı'nın şampiyonluğu ile noktalamıştır.

Ancak Ozan Tufan, yaşadığı sakatlığın sürmesi nedeniyle sezonun ilk yarısında hiç forma giyememiş, sezonun ikinci yarısında ise sadece 2 karşılaşmada görev alabilmiştir.

2011-12 sezonunda U-17 Takımı ile oynadığı 10 maçın ardından milli takıma kadar yükselen Tufan, Fenerbahçe ile oynanan final maçında yıldızını parlatmıştır.

2012 yılında Ertuğrul Sağlam'ın özverisi neticesinde A takım'da forma bulan Tufan, A takımın da vazgeçilmezi olmuştur.

2014 yılında Şenol Güneş, birçok kulübün Ozan'a talip olması nedeniyle oyuncuyu ne olursa olsun bırakmayacağını açıklamıştır. 12 Ağustos 2015 tarihinde Fenerbahçe'nin baskıları neticesinde, Fenerbahçe'ye transfer olan ve etkili bir sezon geçiren Ozan Tufan, orta sahanın en kilit oyuncularından birisi olarak görülmektedir.