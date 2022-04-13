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    Ozan Tufan oğlunu paylaştı, sosyal medyada beğeni butonu çöktü! 'Ali Koç bunu beğendi..'

    Rojin Haspolat ile hayatını birleştiren ve birkaç ay önce baba olan Ozan Tufan, oğluyla olan karesini paylaştı. Fenerbahçeliler ise "Yeni futbolcumuz yolda" yorumlarını sıraladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 17:47
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    Ozan Tufan oğlunu paylaştı, sosyal medyada beğeni butonu çöktü! 'Ali Koç bunu beğendi..'

    23 Mart 1995 yılında dünyaya gele Ozan Tufan, Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye geçince herkesin tanıdığı bir futbolcu haline geldi.

    Yetenekleri ve başarıları ile göz dolduran Ozan Tufan, 2021 yılında uzun zamandır aşk yaşadığı Rojin Haspolat ile evlendi.

    İkilinin gözlerden uzak büyüttükleri ilişkileri görkemli bir düğünle taçlanırken Tufan, 19 Ağustos 2021 tarihinde Watford takımına gitti.

    Burada eşinin hamile olduğunu ve baba olacağını duyuran Ozan Tufan, kısa bir süre önce oğlu Aren Kuzey'i kucağına aldı.

    Fenerbahçe'ye yeniden dönen ancak kadro dışı kalan Ozan Tufan, oğlu Aren Kuzey'le olan karesini paylaştı.

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken kareye çok sayıda yorum ve beğeni gelirken, sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

    Ozan Tufan ve oğlundan eğlenceli poz

    Oğlu Aren Kuzey ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Ozan Tufan, beğeni yağmuruna tutuldu. Tufan paylaştığı kareye "Babam " notunu eklemeyi ihmal etmedi.

    Kısa süre içerisinde gündem olan fotoğraf, sosyal medyanın en fazla konuşulan karesi oldu.

    Ozan Tufan oğlunu paylaştı, sosyal medyada beğeni butonu çöktü! Ali Koç bunu beğendi.. #1

    Ozan Tufan'ın büyük hayranı olan Fenerbahçeli taraftarlar ise "İşte yeni futbolcumuz" ,"Ali Koç bunu beğendi" , "Maşallah" tarzında peş peşe yorumları sıraladı.

    Ozan Tufan oğlunu paylaştı, sosyal medyada beğeni butonu çöktü! Ali Koç bunu beğendi.. #2


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