Özcan Deniz yeni aşkıyla havuz keyfi yaptı, o kareler sosyal medyayı yıktı! 'Ramazan ayındayız pes ya'

Özcan Deniz yeni aşkıyla havuz keyfi yaptı, o kareler sosyal medyayı yıktı! 'Ramazan ayındayız pes ya'

Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar, soluğu Kapadokya'da aldı. Romantik bir aşk tatiline çıkan ikili, havuz keyfi yaptıkları anları ise sosyal medya üzerinden paylaştı.

19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özcan Deniz, müzik piyasasına damga vuran şarkıları ve dizileri ile gönüllerde taht kurdu.

Yalan, Aşkın Dağlarda Gezer, Asmalı Konak, Haziran Gecesi, Kader, Aşk Yakar, Samanyolu, Bir Zamanlar Osmanlı, Karagül, Kaderimin Yazıldığı Gün, İstanbullu Gelin, Seni Çok Bekledim , Masum ve Güzel gibi birçok televizyon dizisinde yer alan Deniz, son zamanlarda özel hayatıyla gündem oldu.

8 Mart 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenen ancak 26 Haziran 2019 yılında boşanan Deniz, oğlu Kuzey'in velayetini almak için çok uğraştı.

Kuzey'in velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan ile karşı karşıya gelen Özcan Deniz'in adı darp iddialarına karıştı.

Oldukça uzun süren davayı Feyza Aktan kazanırken, Özcan Deniz ise yeniden aşk hayatıyla anılmaya başlandı.

26 yaş küçük Samar Sadgar'a gönlünü kaptıran Özcan Deniz, hayatında yeni bir sayfa açtığının müjdesini verdi.

Sevgilisi ile karelerini paylaşmaktan ve görüntülenmekten kaçınmayan Deniz, Kapadokya'ya aşk tatiline gitti.

Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Sadgar, Kapadokya tatilinde yaşadıkları keyifli anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Özcan Deniz'in aşk tatili

Özcan Deniz genç sevgilisiyle Kapadokya’ya gitti ve havuz keyfi yaptı. Havuz keyfi yaptıkları fotoğrafları Samar Dadgar sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin o kareleri bazı kesim tarafından beğeni aldı ve aşka büyük destek geldi. Bazıları ise "Ramazan ayındayız pes ya" demekten kendisini alamadı.

Deniz'in sevgilisi Dadgar, şimdilik sadece nişanlı olduklarını ve düğün tarihi belirlemediklerini açıklamıştı.

İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 26 yaşında. Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Dadgar güzelliği ile Feyza Aktan'ı geride bıraktı. Deniz'in ise bu aşkta çok mutlu olduğu çektirilen karelere yansıdı.