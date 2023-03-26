Özcan Deniz'den olay 'çalıntı senaryo' iddiası: '10 sene üzerinde çalışmıştım' dedi, akla o diziyi getirdi! Pek çok yapımda senaristlik yapmış olan Özcan Deniz'in çalıntı senaryo iddiası olay oldu. Ünlü şarkıcı ve yönetmen Özcan Deniz, 10 yıldır üzerinde çalıştığı senaryonun çalındığını iddia etti. Ünlü ismin iddiası akıllara ekranlarda yer alan Yüz Yıllık Mucize dizisini getirdi.

Hem yer aldığı projeleri hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Özcan Deniz, bu defa çalıntı senaryo iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve 10 yıldır üzerinde çalıştığı senaryonun çalındığını iddia etti.

Özcan Deniz'den olay çalıntı senaryo iddiası!

Kaleme aldığı senaryodan bazı replikler paylaştığı görülen Deniz'in paylaşımı ve replikler akla henüz yeni yayın hayatına başlayan Yüz Yıllık Mucize dizisini getirdi.

Ünlü isim Instagram hesabında 'Bin Yıllık Aşk' adlı senaryosundan bahsetti ve "10 yıldır üstünde çalıştığım bu epik aşk hikayemin ilk paylaşımını 2 sene evvel buradan yapmıştım. Ve hayata geçmesi için son adımlarımızı atıyorduk ki... Bir tv kanalında kırpılıp takla attırılmış halini izledik... Neyse hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

Akla o diziyi getirdi!

Ünlü oyuncu ve senaristin bahsettiği projenin benzer bir senaryoya sahip olan Yüz Yıllık Mucize dizisi olduğu konuşuldu. Henüz dizi ekibinden bir açıklama gelmezken, çalıntı senaryo iddialarına izleyiciler de yorumlarda bulundu. Sosyal medyada kimi takipçiler Özcan Deniz'i haklı bulurken kimi takipçi Yüz Yıllık Mucize'nin çalıntı olmadığını, benzer konuda pek çok dizi-film bulunduğu söyledi.

130 yaşındaki bir adam konu alınıyor

Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinde 1893 senesinde Selanik'te dünyaya gelen Ali Tahir konu alınıyor. Ali Tahir 1921'de Sakarya'da şehit düşüyor. Öldüğü sanılan ve tam defnedileceği esnada gözlerini açan Ali Tahir şimdi 130 yaşındadır ve hiç yaşlanmamaktadır.