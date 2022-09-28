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    Özge Borak mayolu pozlarıyla instagramı salladı! 'Nasıl bu kadar fit kaldın'

    Özge Borak dalış yapmadan önce teknede verdiği mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisinie sundu.Ünlü oyuncunun pozları binlerce beğeni aldı..
    • 28.09.2022 - 12:18
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    Özge Borak mayolu pozlarıyla instagramı salladı! 'Nasıl bu kadar fit kaldın'

    Ünlü oyuncu Özge Borak instagramda paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.Serbest dalış yapan Borak teknede verdiği pozları takipçileri ile paylaştı.

    Instagram'ı aktif şekilde kullanan Özge Borak'ın 413 bin takipçisi bulunuyor.Ünlü oyuncu bol bol fotoğraf paylaşarak beğeni topluyor.

    Bu yaz bol bol tatil pozlarını paylaşan oyuncu takipçilerinin beğenisini topladı.Özge Borak son olarak dalıştan önce verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

    Özge Borak paylaşımına "O zaman ben biraz serbest dalış yapayım da geleyim. Süper kahraman edasıyla dalarım, hiç olmazsa düşen mandalları çıkarırım." notunu ekledi..

    İşte Özge Borak'ın mayolu pozları;

    Özge Borak mayolu pozlarıyla instagramı salladı! Nasıl bu kadar fit kaldın #1

    Özge Borak mayolu pozlarıyla instagramı salladı! Nasıl bu kadar fit kaldın #2

    Özge Borak mayolu pozlarıyla instagramı salladı! Nasıl bu kadar fit kaldın #3

    Özge Borak mayolu pozlarıyla instagramı salladı! Nasıl bu kadar fit kaldın #4

    Özge Borak mayolu pozlarıyla instagramı salladı! Nasıl bu kadar fit kaldın #5


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