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- Özge Gürel Bay Yanlış'tan sonra setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi
Özge Gürel Bay Yanlış'tan sonra setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi
- Haber Merkezi
- 20.11.2021 - 15:40
Özge Gürel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Serkan Çayoğlu ile yaşadığı ilişkiyle sık sık magazin gündemine geliyor.
Hayranları Özge Gürel'in yeni sezonda bir projede rol alıp almayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Özge Gürel, son olarak başrolünü Can Yaman ile paylaştığı ''Bay Yanlış'' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Başarılı oyuncu, uzun bir aradan sonra setlere geri dönme kararı aldı.
ÖZGE GÜREL’İN YENİ PROJESİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özge Gürel, NGM Media imzalı ''Hayaller ve Hayatlar'' adlı diziyle el sıkıştı.
4 kadının etkileyici hikâyesini anlatacak olan 13 bölümlük dizi beIN CONNECT’te yayınlanacak.
SETE ÇIKIYORLAR
Senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturacağı Hayaller ve Hayatlar dizisi, haftaya sete çıkacak.
Büyük bir merakla beklenen dizide Özge Gürel'in yanı sıra; Yeşim Ceren Bozoğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Özge Özacar ve Emre Kıvılcım rol alacak.