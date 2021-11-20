Özge Gürel Bay Yanlış'tan sonra setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi

Son olarak başrolü Can Yaman ile paylaştığı Bay Yanlış dizisiyle izleyici karşısına çıkan Özge Gürel, uzun bir aradan sonra setlere dönüyor. Güzel oyuncu, Hayaller ve Hayatlar adlı dizide rol alacak.

Özge Gürel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Serkan Çayoğlu ile yaşadığı ilişkiyle sık sık magazin gündemine geliyor.

Hayranları Özge Gürel'in yeni sezonda bir projede rol alıp almayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Özge Gürel, son olarak başrolünü Can Yaman ile paylaştığı ''Bay Yanlış'' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Başarılı oyuncu, uzun bir aradan sonra setlere geri dönme kararı aldı.

ÖZGE GÜREL’İN YENİ PROJESİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özge Gürel, NGM Media imzalı ''Hayaller ve Hayatlar'' adlı diziyle el sıkıştı.

4 kadının etkileyici hikâyesini anlatacak olan 13 bölümlük dizi beIN CONNECT’te yayınlanacak.

SETE ÇIKIYORLAR

Senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturacağı Hayaller ve Hayatlar dizisi, haftaya sete çıkacak.

Büyük bir merakla beklenen dizide Özge Gürel'in yanı sıra; Yeşim Ceren Bozoğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Özge Özacar ve Emre Kıvılcım rol alacak.