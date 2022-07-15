Özge Gürel kimdir,kaç yaşında ve nereli? Özge Gürel evlendi mi?

Oyuncu Özge Gürel sosyal medyada gündem olunca hayatı merak konusu oldu.Peki kimdir Özge Gürel? İşte merak edilen herşey..

Ünlü oyuncu Özge Gürel sosyal medyanın gündeminde bulunuyor.Oyuncu Serkan Çayoğlu ile Almanya'da dünya evine giren güzel oyuncunun hayatı merak konusu oldu.

7 yıllık bir birlikteliğin ardından evlilik kararı alan çift sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.Kiraz Mevsimi isimli dizide başlayan bu aşk evlilik ile noktalandı.

Özge Gürel'in hayatını merak edenler bu konuyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı.Peki kimdir Özge Gürel? İşte cevabı..

Özge Gürel kimdir?

Özge Gürel 5 Şubat 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi.İlkokul ve ortaokulu Silivri'de okuyan Özge Gürel Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde eğitimini sürdürürken oyuncu olma hayaliyle bu okulunu yarıda bıraktı.

Okulu bıraktıktan sonra oyunculuk ve oyuncu yönetimi dersleri alan Özge Gürel 'Kızım Nerede' isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ünlü oyuncu Medcezir, Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok projede rol aldıktan sonra ilk başrol deneyimini 'Kiraz Mevsimi' dizisi ile tatmıştır.

Özge Gürel 14 Temmuz 2022'de oyuncu Serkan Çayoğlu ile evlendi.