Özge Gürel siyah file çoraplı pozlarıyla yok artık dedirtti! 'Güzelliğin şaka mı?'

Sipahi'nin Canan'ı Özge Gürel cesur pozları ile sosyal medyada gündeme oturdu. İşte o pozları..

Show TV'nin yeni dizisi Sİpahi'de Canan Doğan karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu Özge Gürel cesur sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise sona kadar Silivri'de yaşayan oyuncu Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Özge Gürel 2010 yılında ATV'de yayınlanan Kızım Nerede isimli dizide canlandırdığı Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu şimdi Sipahi isimli diziyle televizyonlara dönüyor.

35 yaşında olan Özge Gürel geçtiğimiz aylarda oyuncu Serkan Çayoğlu ile evlenerek dünyaevine girdi. Güzelliği ile dikkat çeken oyuncu sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

Instagram'da 5.7 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun yaptığı her paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Özge Gürel'in son instagram paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken son paylaşımı..