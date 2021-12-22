Özge Gürel'in ekranlara döndüğü dizi yıldızlar geçidi! Çok konuşulacak kadro sete çıkıyor

Bay Yanlış dizisinin ardından uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Özge Gürel, geri dönüyor. Hayaller ve Hayatlar adlı dizide başrol oynayacak olan Gürel'e, birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

Can Yaman'la Bay Yanlış dizisinde yer aldıktan sonra uzun zamandır herhangi bir projede gözükmeyen Özge Gürel, geri dönüyor.

Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapan ve sevgilisi Serkan Çayoğlu ile olan kareleri gündemden düşmeyen Gürel, ''Hayaller ve Hayatlar'' adlı diziyle el sıkıştı.

Senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturacağı Hayaller ve Hayatlar dizisi, kadrosunda birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor.

Özge Gürel'in hayranları bu dizi projesi karşısında sevinirken, başrolde ise 4 kadın oyuncu olacak.

ÖZGE GÜREL'İN YENİ DİZİSİ SETE ÇIKIYOR

13 bölümlük Hayaller ve Hayatlar dizisinde, Özge Gürel “Dicle Aydın”, Melisa Aslı Pamuk “Setenay Erözgün”, Aybüke Pusat “Güneş” ve Yeşim Ceren Bozoğlu “Melika Yazgın" karakterlerine hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NGM Pictures’ın beIN CONNECT için çekeceği “Hayaller ve Hayatlar” cuma günü sete çıkıyor. Ayrıca dizide Serkay Tütüncü, Ekin Mert Daymaz ve Yusuf Çim erkek başrolleri paylaşacak.