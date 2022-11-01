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    Özge Özpirinçci tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! "Bu güzellik halis mi?"

    Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Bodrum'a yerleşmiş, orada hayatını sürdürüyor. Ailesiyle yaptığı tatilden son pozlarını yayınlayan ünlü oyuncu büyük beğeni topladı. İşte parmak ısırtan o pozu...
    • 01.11.2022 - 17:38
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    Özge Özpirinçci tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Bu güzellik halis mi?'

    Son olarak Yakamoz S-245 adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ile dünya evine girdi.

    Meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu evliliği olan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl kızı Mercan'ı kucağına aldı.

    Şimdilerde kızıyla ilgilenen ve Bodrum'da yaşamını sürdüren Özge Özpirinçci sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Bodum'da Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftiyle buluşan Özpirinçci, çocuklarının fotoğraflarını yayınlamış, o kareler büyük beğeni toplamıştı.

    Ünlü oyuncu tatilden son pozlarını paylaştı. Doğum kilolarından tamamen kurtulduğu gözlerden kaçmadı.

    Tatil pozuyla takipçilerini büyüledi

    Güzel oyuncu Özge Özpirinçci bikinisinin üzerine giydiği pareosuyla ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı sallayan o poza binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte güzel oyuncunun o pozu...

    Özge Özpirinçci tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Bu güzellik halis mi?' #1

    Özge Özpirinçci tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Bu güzellik halis mi?' #2

    Özge Özpirinçci tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Bu güzellik halis mi?' #3

    Özge Özpirinçci tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Bu güzellik halis mi?' #4


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