Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk hakkında bilgiler..

Altı yıldır Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci, on üç haftalık hamile olduğunu açıkladı. Bunun üzerine sevgilisi Burak Yamantürk'ün hayatı merak edildi. Peki Burak Yamantürk kimdir?

Uzun süredir Burak Yamantürk ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmişti.

35 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabı üzerinden iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. İlk olarak Tarkan'ın baba oluyorum videosunu paylaşan Pirinçci, ardından, ''9 değil 13 haftalık hamileyim. İlk ve son film değil dizi. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler." diyerek müjdeli haberi verdi.

Bunun üzerine Burak Yamantürk'ün hayatı araştırma konusu oldu. Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir? İşte Burak Yamantürk hakkında bilgiler...

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

23 Aralık 1983 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Burak Yamantürk, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini ''Ayhan Hanım'' filminde yaşayan Yamantürk, Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in başrolünde oynadığı''Veda'' dizisinde rol almıştır.

Daha Sonra ''Tatar Ramazan'' dizisinde rol almış ve ''Yasak'' dizisinde Nejat karakteri ile dikkatleri üzerine toplamıştır. Bu dizinin ardından ''Hayat Yolunda'' dizisinde oynamıştır.