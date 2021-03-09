Özge Uzun kimdir? Özge Uzun kaç yaşında, kiminle evli? Özge Uzun biyografisi..

Özge Uzun bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Programın izleyicileri Özge Uzun kimdir? Özge Uzun'un eşi Volkan Üst kimdir? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.

Sunucu ve spiker Özge Uzun'un özel yaşamı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan ünlü sunucu yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

İzleyici tarafından araştırma konusu olan Özge Uzun'un hayatı hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

İşte Özge Uzun'un hayatı ve biyografisi..

ÖZGE UZUN KİMDİR?

Özge Uzun, 1979 senesinde Ankara’da dünyaya geldi. 1993 senesinde Radyo Vizyon’da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına girdi. O dönemlerde TRT spikerlerinin yardımıyla sektöre ait bilgiler edindi.



Ardından sistemli bir şekilde eğitim almak için İstanbul’a geldi. İstanbul’da ilk olarak Alem Fm’de yayın hayatına başladı. Daha sonra 2001 senesinde NTV kanalında seslendirme işine girdi. Bununla beraber Tv haberciliği eğitimini alan Uzun habercilik sektörüne geçiş yaptı.

Uzun zaman NTV ekranlarında hizmet veren Uzun, FOX Tv ve CNN Türk’te de spikerlik görevinde bulunmuştur. 2012 senesinde Kanaltürk te sabah programı yapan Uzun, uzun zaman Tv8 ‘de Haftasonu sabah kuşağı programı olan Erken Baskı ’nın sunuculuğunu yapmış 2015 yılının ilk günlerinde TRT Haber kanalına geçti.

2014'te eşi Volkan Üst'ten boşanan ancak yeniden barışan Özge Uzun, televizyon yapımcısı ve iletişim uzmanı Volkan Üst'le 2017'de ikinci kez dünya evine girdi. Volkan Üst, kalp krizi nedeniyle ölümden dönmüş, çift oldukça zor günler yaşamıştı.

Volkan Üst, televizyon yapımcısı ve iletişim uzmanıdır. 2004 yılında Volkan Üst ile hayatını birleştiren Özge Uzun’un Dağhan ile Ömür Siva adında 2 çocuğu var.