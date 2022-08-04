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    Özgü Kaya'nın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 'Biraz da bu kadını abartın'

    Ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın kırmızı bikinisi ile verdiği poz sosyal medyayı adeta salladı.İşte o kare..
    • 04.08.2022 - 15:35
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    Özgü Kaya'nın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 'Biraz da bu kadını abartın'

    Üç Kız Kardeş isimli dizide canlandırdığı Türkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Özgü Kaya sosyal medyada gündem oldu.

    Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut ile yemek yerken grüntülenen Özgü Kaya, aşk iddiaları ile gündeme gelmişti.Sosyal medyada paylaştığı kareler ile de zaman zaman adından söz ettiren Özgü Kaya kırmızı bir bikini giydiği pozu sosyal medyada paylaşında gündeme geldi.

    Fiziği ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncuyu instagramda 2.1 milyon kişi takip ediyor.

    Özgü Kaya nın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! Biraz da bu kadını abartın #1

    Özgü Kaya nın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! Biraz da bu kadını abartın #2

    Özgü Kaya nın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! Biraz da bu kadını abartın #3

    Özgü Kaya nın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! Biraz da bu kadını abartın #4


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