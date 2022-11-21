Özgür Karataş kimdir, ne iş yapıyordu? Trafik kazası geçiren Özgür Karataş hayatını kaybetti!

Baş Belası tiyatro ekibinde yer alan Özgür Karataş, Amasya'da meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Peki Özgür Karataş kimdir, ne iş yapıyordu?

Amasya'da trafik kazası haberi sonrası Özgür Karataş'ın kim olduğu merak edildi. Baş Belası tiyatro ekibinde yer alan Özgür Karataş da kazada hayatını kaybetti. Çorum'dan Samsun'a doğru hareket eden minibüsün tıra çarpmasının ardından 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Özgür Karataş kimdir?

Son gelişmelere göre "Baş Belası" isimli tiyatro oyununu Çorum'da sahneledikten sonra Samsun'a doğru hareket eden tiyatrocuları taşıyan minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerindeHacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerine hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Burak Gülçebi, Melis İşiten, Özgür Ayaz, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Amasya'da trafik kazası geçiren Özgür Karataş, olay yerinde hayatını kaybederken Karataş'ın mesleği merak edildi.

Özgür Karataş'ın Samsun il kültür ve turizm müdürlüğünde görev yaptığı ve organizatör olduğu biliniyor. Karataş, Amasya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.