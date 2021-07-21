Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? 'İşler iyice karıştı' dedi, gerçek ortaya çıktı!

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın yeni sezonda olmayacağı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından, ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı da kafa karıştırdı.

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Arka Sokaklar, geçtiğimiz ay sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi.

15. sezonu geride bırakan Kanal D'nin kült haline gelen polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın sezon finali yapması ile birlikte kadroda da yaprak dökümü başlamıştı.

Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile oğlu Tekin'e hayat veren Onur Bay projeye veda ederken, Hüsnü Komiser karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın yeni sezonda projede yer almayacağı iddia edilmişti.

Özgür Ozan, bu iddiaların ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

''İŞLER İYİCE KIZIŞTI''

Ege sahillerinde tatil yapan Özgür Ozan, Arka Sokaklar dizisinde çekilen bir fotoğrafını, "İşler iyice kızıştı" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun takipçileri ise sevilen oyuncuya diziden ayrılmaması yönünde yorumlar yaptı.

ÖZGÜR OZAN ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILACAK MI?

Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddialarının ardından Hüsnü Çoban karakteri, twitter'da trend topic oldu ve esprili caps'ler ile paylaşımlar yapıldı.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, iddiaların her zamanki gibi asılsız olduğunu belirtti. Zafer Ergin ve Özgür Ozan'ın yeni sezon anlaşmasını ilk yapan oyuncular olduğu ortaya çıktı.

Kanal D'de 2006 yılından beri ekranda olan projenin yeni bölümleri eylül ayında ekrana gelecek.