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    Özlem Ada Şahin göbek kaslarıyla olay oldu! 'Moleküllere ayrılmış'

    Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in zayıflığını gören takipçileri, şaşkınlık yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 17:45
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    Özlem Ada Şahin göbek kaslarıyla olay oldu! 'Moleküllere ayrılmış'

    Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Anılarını takipçileriyle paylaşan Şahin, Instagram'da 1 milyona yakın takipçiye sahip.

    2016 yılında mikah masasına oturan çiftin, Arya ve Zeynep adında iki kızı bulunuyor.

    Mutlu mesut bir evlilik sürdüren Şahin çifti, magazin gündeminin de çok konuşulan isimleri arasında.

    Zayıflığı dikkat çekti

    Her paylaşımı beğeni ve yorum alan Özlem Ada Şahin'in son karesi takipçilerinin dikkatini çekti.

    Oldukça zayıfladığı görülen Özlem Şahin'in karın kasları iyice çıktı.

    Belini ince bulan takipçileri, "Belin nerede", "3.çocuktan emin misiniz", "Bu nasıl zayıflık" yorumlarını bıraktı.

    Özlem Ada Şahin göbek kaslarıyla olay oldu! Moleküllere ayrılmış #1

    Özlem Ada Şahin göbek kaslarıyla olay oldu! Moleküllere ayrılmış #2

    Özlem Ada Şahin göbek kaslarıyla olay oldu! Moleküllere ayrılmış #3

     

     


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