Özlem Özdil kimdir? Kuzey'in Oğlu Volkan Konak konuğu Özlem Özdil hakkında bilgiler..

Ses ve saz sanatçısı Özlem Özdil, Star TV ekranlarında yayımlanan Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Peki, Özlem Özdil kimdir?

Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan eğlence ve müzik programı Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, her bölüm birbirinden özel konukları ağırlıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programın bu haftaki konukları arasında Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden olan Özlem Özdil yer alıyor. Kendi sazını çalarak türküler söyleyen Özdil, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Peki, Özlem Özdil kimdir? İşte, Kuzey'in Oğlu Volkan Konak konuğu Özlem Özdil hakkında bilgiler...

ÖZLEM ÖZDİL KİMDİR?

8 Aralık 1979 yılında Almanya'nın Hannover kentinde doğan Özlem Özdil, Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısıdır. İlk bağlama ve repertuvar derslerini halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den almıştır.

Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye gelen Özdil, bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışmalarla daha da geliştirmiştir.

Özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçılardan biri olarak Türkiye'de kısa zaman da tanınmıştır. Menajeri olan Sinan Çelik'in yapım-prodüktörlüğünü yaptığı Duygu Müzik ile 6 adet THM albümü çıkarmıştır.

Çok iyi derecede Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen başarılı sanatçı, başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkmıştır. Aktif olarak da radyo ve televizyon programları, konser ve festivallere katılmaya devam etmektedir.

DİSKOGRAFİSİ