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    Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurladı

    Özlem Sarıkaya Yurt'un annesi kızının tabutuna sarılıp, "Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti" diyerek gözyaşı döktü.
    • 18.05.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 16:02
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    Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurladı

    4 yıldır kanser tedavisi gören NTV'nin deneyimli spikeri gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt, dün hayatını kaybetmişti.

    9 yaşında erkek bir çocuk annesi olan 39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt için Ataköy 5. kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Gözyaşları sel oldu

    Bir çok siyasi törene çelenk gönderdi. Törene deneyimli gazetecinin eşi Yiğit Yurt, annesi Pervin Sarıkaya, mesai arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı.

    Özlem Sarıkaya Yurt'un yakınları gözyaşlarını tutamadı.

    Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurladı VİDEO

    "Yolun açık olsun, güle güle kır çiçeğim"

    Yurt'un annesi Pervin Sarıkaya kızının tabutuna sarılıp, "Yolun açık olsun. Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti. Hakkını helal et" diyerek ağladı.

    İHA'nın aktardığına göre Özlem Sarıkaya Yurt, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Büyükçekmece'deki mezarlıkta toprağa verildi.

    Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurladı #1

    Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurladı #2

    Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurladı #3

    Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurladı #4

    Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurladı #5


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