Spiker Öğretir, genç yaşta hayatını kaybeden Yurt'tan bahsederken duygu dolu anlar yaşadı. Öğretir, "Türkiye onu güler yüzüyle, güzel sesiyle tanıdı" dedi.

NTV'nin başarılı ekran yüzlerinden Özlem Sarıkaya Yurt, uzun süredir meme kanseri tedavisi görüyordu.

Tedaviye yanıt vermeyen 39 yaşındaki Yurt, kansere yenik düştü.

"Hepimizi kahreden haberi aldık"

NTV spikeri Seda Öğretir, meslektaşının vefat haberini aktarırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sözlerine "Bizim çok acı günümüz. Maalesef hepimizi kahreden haberi aldık" diye başlayan Öğretir'in, konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

Meslektaşını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı

Özlem Sarıkaya Yurt ile birçok anıyı paylaştıklarını dile getiren ve duygu dolu anlar yaşayan Öğretir, Yurt için şu ifadeleri kullandı:

"Güzel yüzlü, güzel kalpli, güzel ruhlu arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u kaybettik. Türkiye onu güler yüzüyle, güzel sesiyle tanıdı. Yıllarca da NTV ekranlarında milyonlarca insana ulaştı."

Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini veren Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı ViDEO

"Kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik"

Seda Öğretir, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Onu yakından tanıyanlar, bizler örneğin, kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik yıllarca. O mesai arkadaşımızdı. Özlem Sarıkaya Yurt, daha 39 yaşındaydı. Uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu.

"Birçok haberi Türkiye onun sesinden duydu"



Çok güçlü bir savaşçıydı. Çok direndi, hem de çok direndi. Özlem, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuydu. 2010 yılında NTV ailesine katıldı.

Birçok haberi Türkiye onun sesinden duydu. NTV ekranlarında kimi zaman güne onunla başladınız. Kimi zaman da geceyi onunla, Özlem'le bitirdiniz. Bazen bir umut öyküsünü, bazen bir felaket haberini duyurdu Özlem sizlere."