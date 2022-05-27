17'sinde Ege Güzeli seçildi! İşte Pakide Suda'nın gençlik kareleri...

Demans hastalığına yakalanan Pakize Suda hayatını kaybettiği iddia edildi. Son haliyle sevenlerini üzen Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri büyüledi.

70 yaşındaki Pakize Suda ard arda anne ve kardeşini kanserden kaybedince İzmir'e yerleşmişti.

Demans hastalığı ile boğuşan ve her şeyi unutan Pakize Suda'nın son hali sevenlerini üzerken, bugün öldüğü haberleri gündeme geldi.

Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın hayatını kaybettiği iddiasını Onur Akay yalanladı.

Pakize Suda'nın son görüntüsü akıllarda kalırken, gençliği de araştırma konusu oldu.

Pakize Suda'nın gençliği

Gençlik kareleri merak edilen Pakize Suda, 17 yaşında Ege Güzeli seçilmişti.

Sevda Çiçeği, Davetsiz Misafir, Hayat Bilgisi, Erguvan Yıllar, Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol alan Pakize Suda, televizyon programları da sundu.

Pakize Suda'nın yıllar önceki kareleri, sosyal medya hesabından ortaya çıktı.

Hastalanmadan önce güzelliği ile dikkat çeken sanatçı, hayatı boyunca hiç evlenmedi.

İşte Pakize Suda'nın gençliği...

Son hali...