Tıraş sonrası saç şekillendirme işlemine geçen berber, fön makinesini çalıştırınca dükkan alev topuna döndü. Makinenin içinden çıkan alevler sıçrayarak büyüdü.

Pakistan'da bulunan berberde, korku dolu dakikalar yaşandı.

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde, gelen müşterisi tıraş eden berber, işlem bittikten sonra saç şekillendirmesine geçti.

Bu sırada fön makinesini eline alan berber, her şeyden habersiz çalıştırma düğmesine bastı.

Fön makinesi ateş püskürdü

Bu esnada bir anda alev alan fön makinesi berber salonunu alev topuna döndürdü.

Dehşet dolu anlar kamerada

Müşterinin üzerine doğru tutulan fön makinesinin yanmaya başlamasıyla korku dolu anlar yaşandı. Olay anı ise anbean kameraya yansıdı.

Olay sonrası fön makinesinden bu hararetle alev çıkmayacağı aktarılırken, olayın doğalgaz kaçağı veya makineden çıkan kıvılcımın losyonu tutuşturmasından kaynaklanabileceği düşünülüyor.

Pakistan'da berberin fön makinesi ateş püskürdü ViDEO