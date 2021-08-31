Papağını öldüren MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha! Rüşvet vermek için..

Papağını öldüren MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha! Rüşvet vermek için..

MasterChef yarışmasında tanınan ardından evinde beslediği papağını öldüren Murat Özdemir, yeni bir skandalla gündeme geldi. Özdemir, aracını çekmeye çalışan polislere rüşvet vermek istedi.

2018 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına katılan ardından diskalifiye olan Murat Özdemir, sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.

İşkence sonrası papağan kurtarılamazken, Özdemir ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

Ardından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmeye başlayan Özdemir, başta Acun Ilıcalı olmak üzere tüm Türkiye'den özür dilemişti.

Uzun zamandır ortalarda olmayan Özdemir yeni tarzı ile dikkati çekerken, adı bir skandala daha karıştı.

MURAT ÖZDEMİR'DEN BİR SKANDAL DAHA

Murat Özdemir, Bolu'daki PTT Caddesi'nde yanlış yere park ettiği aracının çekilmesini engellemeye çalışırken yeni bir skandala imza attı.

Sabah Gazetesi'nden Kasım Şahin'in haberine göre; aracını yanlış yere park eden Özdemir, otomobilinin çekilmesini engellemeye çalışırken; polislere ve görevlilere rüşvet teklif etti.

Özdemir çekiciye, "Arabamı çekme, ücreti ne kadar" diye sordu. Çekicinin, '200 TL' demesinin ardından, elinde bulundurduğu bir tomar parayı görevli resmi ve sivil polislere uzatarak, "Alın alın, hepsini alın." dedi.

POLİS VE JANDARMAYA HAKARET

Olay sırasında cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinden canlı yayına başlayan Murat Özdemir, polise ve jandarmaya hakaretler yağdırmaya başladı.

Özdemir polis tarafından gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi ve Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Bu sırada Murat Özdemir, görevli polislere hakaret etmeye devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.