Papatyam dizisinin Gonca'sı büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şu sıralar aşk sarhoşu...

Papatyam dizisinin Gonca'sı büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şu sıralar aşk sarhoşu...

Papatyam dizisinde Gonca karakterini canlandıran ve herkes tarafından beğenilen küçük oyuncu, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu. Oyuncunun son halini görenler ise inanmakta zorluk çekiyor.

Senaristliğini Murat Aras'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Bora Tekay'ın oturduğu Papatyam dizisi, Mint Prodüksiyon tarafından oluşturuldu.

4 sezondan oluşan dizi, 28 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 121. bölümü ile final yaparak ekran macerasına veda etti.

Ancak eğlenceli sahneleri ve ailenin önemine dikkati çeken konusu ile beğenilen Papatyam, günümüzde de tekrarlarıyla izleniyor.

Sevilen dizinin başrollerinde ise Metin Akpınar, Nilgün Kasapbaşoğlu ve Deniz Oral gibi sevilen ve usta isimler yer aldı.

Dizinin başrol oyuncuları ve kadrosu herkes tarafından beğenilirken, o dönem projede yer alan çocuk oyuncular dikkati çekti.

Bu çocuk oyuncular arasında olan ve Gonca karakterine hayat veren Miray Daner'in yıldız olacağı o zamandan belliymiş...

Genç ve güzel isim şimdilerde birçok başarılı projede boy gösteren ve güzelliği ile adından söz ettirmeye devam eden bir oyuncu haline geldi.

MİRAY DANER'İN DEĞİŞİMİ

15 Ocak 1999 yılında İstanbul'da dünayaya gelen Miray Daner, oyunculuğa 7 yaşında başladı. Papatyam dizisinde Gonca karakterine hayat veren güzel isim, Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.

İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşayan oyuncu, asıl büyük ününe ise Medcezir sayesinde kavuştu.

Bu diziden sonra herkes tarafından tanındığı Vatanım Sensin'e geçiş yapan Miray Daner, geçen zaman içerisinde de güzelliğine güzellik kattı. Bir hayli zayıfladığı görülen Daner, şu sıralar Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile beraber.

Oğulcan Engin'den evlilik teklifi aldığı iddia edilen ve aşk sarhoşu olan Daner'in Papatyam dizisinde oynadığını duyanlar ise şoke oluyor.

Geçen zaman diliminde değişen Daner'in hayranları, Gonca olduğu dönemleri hatırlanmakta zorlanıyor.