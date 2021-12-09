'Paralarını yiyip, ayaklarımı yıkatıyorum' demişti! Naz Mila'nın yeni işi şaşırttı

Zuhal Topal İle İzdivaç programıyla adını duyuran gelin adayı Naz Mila sık sık müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyordu. Naz Mila, oyunculuğa da başladı.

Fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medyada paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Cesur pozlarını paylaşmaktan çekinmeyen Mila, çoğu zaman takipçilerinin tepkisiyle karşılaşıyor.

Son olarak "ayaklarımı yıkatıp, paralarını yiyorum" açıklamasıyla oldukça çok konuşulan Mila, bu defa yeni mesleğini açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi.

OYUNCULUĞA BAŞLADI

Zehirli Tohumlar isimli korku filminde rol alacağı öğrenilen fenomen gelin adayı, 24 Aralık'ta sinemalarda seyircisi ile buluşacak.

'BAKİRELİK' AÇIKLAMASI

Naz Mila, geçtiğimiz aylarda Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız hakkında bir paylaşım yapmıştı.

Mila, dizide takıntılı ve baskıcı bir anne Feride'yi canlandıran Nur Sürer'in sahnesini paylaşarak "Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde" yorumunu yapmıştı.