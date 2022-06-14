Paramparça'nın Cansu'su değişimiyle dudak ısırttı! 'Sen neymişsin, sana ne olmuş ya pes'

Paramparça'nın Cansu'su değişimiyle dudak ısırttı! 'Sen neymişsin, sana ne olmuş ya pes'

Paramparça dizisinde Cansu karakterine hayat veren Leyla Tanlar, değişimiyle herkesi şaşırttı. Kaçış dizisinde yer alan Tanlar'ın son hali, sosyal medya üzerinden gündem oldu.

13 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Tanlar, İtalyan lisesinden mezun oldu. Liseden mezun olduktan sonra üniversite hayatına geçiş yapan Tanlar, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nü bitirdi.

Oyunculuk kariyerine ise Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimden sonra 2014 yılında Paramparça dizisiyle başlayan Tanlar, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Şahin Tepesi ve Ferhat ile Şirin projelerinde yer aldı.

Son olarak Kaçış dizisinde yer alan Leyla Tanlar, Paramparça dizisinde hayat verdiği Cansu karakteriyle tanındı.

Cansu ile akıllara kazınan ve Kaçış'a kadar ortalarda gözükmeyen Leyla Tanlar, değişimiyle olay oldu.

Saçlarını siyaha boyatan ve bambaşka bir havaya bürünen Tanlar'ın Cansu döneminden eser kalmadı.

Oyuncunun hayranları ise genç ismi tanımakta zorlanırken, sosyal medya üzerinden yorum yağdırdı.

Leyla Tanlar'ın son hali

Engin Akyürek'in başrolünde olduğu Kaçış dizisi, bugün yayın hayatına başlayan Disney Plus Türkiye'nin ilk orijinal projesi oldu.

Seyirci ile buluşan projede rol alan isimlerden biri de Leyla Tanlar..

Fragmanda dikkatleri üzerine çeken Tanlar, değişimi ile pes dedirtti. Genç oyuncunun yaptırdığı estetikler herkesin diline düştü.

Sosyal medya ikiye bölündü

Leyla Tanlar'ın son halini bazıları beğenirken, bazıları ise beğenmedi.

Paramparça dizisine atıf yapanlar, eski halinin daha güzel olduğunu söylemeden geçemedi.

Bazıları ise her halinin ayrı güzel olduğunu ve desteklediğini söyledi.