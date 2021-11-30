Paramparça'nın Cansu'su Leyla Tanlar'ın 'pes' dedirten değişim kareleri

Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle şöhreti elde eden Leyla Tanlar, imajını yeniledi. Oyuncunun son halini görenler, aynı kişi olup olmadığından emin olamadı.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Paramparça dizisi, hala daha konuşulmaya devam ediyor.

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Nurgül Yeşilçay ve Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizi, genç oyuncuları ön plana çıkardı.

Alina Boz ve Leyla Tanlar bu sayesinde dikkati çekerek, isimlerini geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Alina Boz bu dizinin ardından birçok proje ile karşımıza çıkarken, Leyla Tanlar ise eğitimine devam etti.

Güzel ve genç oyuncu uzun zamandır ekranlarda yer almazken, sosyal medyadan yayınladığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti.

LEYLA TANLAR BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu Gülpınar rolüyle tanınan ve uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan genç oyuncu Leyla Tanlar, bambaşka birisi oldu.

Instagram'dan yeni fotoğrafını paylaşan Tanlar, yeni imajıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kullanıcılardan bazıları Tanlar'a, 'Bebek gibiydin ne oldu sana?' şeklinde yorum yaptı.