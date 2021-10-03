Paraya para demeyecek! İbrahim Tatlıses beş konserden bakın ne kadar kazanacak

Paraya para demeyecek! İbrahim Tatlıses beş konserden bakın ne kadar kazanacak

Yıllar sonra ilk kez konser veren İbrahim Tatlıses, Belarus'ta vereceği konserler için milyon dolarlık anlaşma yaptı. Ünlü sanatçı, beş konser karşılığında bakın ne kadar kazanacak.

"İmparator" lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz sezon 9 yıl aradan sonra İbo Show'la ekranlara dönmüştü. Programda sık sık şarkı da söyleyen Tatlıses, performansıyla da hayranlarını etkilemişti.

Kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, konser sahnelerine geri döndü.

2011'de silahlı saldırıya uğrayarak başından vurulan ve uzun süre tedavi gören şarkıcı, yıllar sonra ilk konserini 23 Eylül'de Kuruçeşme Açıkhava'da vermiş ve gecede büyük bir izdiham yaşanmıştı.

İmparator, şimdi de Türk müzik tarihine geçecek bir konser anlaşması yaptı.

YILBAŞINDA DA SAHNEDE

İbrahim Tatlıses, Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel'de biri yılbaşında olmak üzere beş konser verecek.

Ünlü şarkıcı, dört konser için 500'er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak. Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar yani 26.6 milyon lira kazanacak.