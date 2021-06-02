Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncu kadrosu

Parker filmi, bu akşam Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak, Peki Parker filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Parker filmi konusu ve oyuncuları...

Başrollerinde Jason Statham ve Jennifer Lopez'in yer aldığı Parker filmi beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak.

Konusu ve oyuncuları merka konusu olan filmin yönetmenlik koltuğunda Taylor Hackford oturuyor. 2013 yapımı aksiyon ve suç türündeki filmde soğukkanlı bir hırsız olan Parker'ın önderlik ettiği grubun soygunuyla olaylar başlıyor.

Peki Parker filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Parker filmine dair bilgiler..

PARKER FİLM KONUSU

Parker, bildiklerinizden farklı bir hırsız. Onun ahlaki değerleri var, fakirden zaten çalmıyor ve mecbur kalmadıkça kimsenin canını yakmıyor. Fakat adam öldürmeyi sevmeyen, işini mümkün mertebe kansız yollardan çözmeyi seven Parker'a beraber soygun yaptıkları ekip arkadaşları büyük bir kazık atınca işin rengi değişiyor.

Ne kadar merhametli olsa da, şimdi sıra kendi yöntemleriyle intikam almakta. Üstelik bol suç ve aksiyon dolu macerada yalnız da değil. Paraya ihtiyacı olan güzel emlakçı Leslie, bir mücevher soygunu planıyla karşısına çıkıyor ve Parker'ı bu planı uygulamaya ikna ediyor.

PARKER FİLMİ OYUNCULARI