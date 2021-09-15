Parmak ısırtan kadro! İşte Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Şahmeran dizisinin oyuncuları

Dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan ''Şahmeran'' dizisi büyük bir merakla bekleniyor. İşte başrollerini Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Şahmeran dizisinin oyuncu kadrosu...

Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu Şahmeran dizisinin çekimleri yakında Adana'da başlayacak.

Tims&B tarafından hazırlıkları devam eden ve 2022 yılında dijital platform Netflix'te yayınlanması planlanan diziye Burak Deniz'in 'evet' demesi, izleyicileri mutlu eden bir gelişme oldu.

Fanstastik türündeki Şahmeran dizisinnin başrollerinde yer alan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in yanı sıra yan rollerdeki isimlerin de dikkat çekici olması, diziye ilgiyi daha da artırdı.

Deniz'in kadroya katılımıyla dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İşte Şahmeran oyuncu kadrosu...

ŞAHMERAN OYUNCU KADROSU

Adana'nın yanı sıra Tarsus ve Datça'da da çekimleri yapılacak olan Şahmeran dizisinin oyuncu kadrosunda; Mustafa Uğurlu, Mahir Günşıray ile Ebru Özkan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Birçok projede yer alarak başarılarını kanıtlayan bu 3 önemli ismin yanı sıra Şahmeran’ın kadrosunda; Mert Ramazan Demir, Mehmet Bilge Arslan ile Nilay Erdönmez de yer alıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile gelecek sezonun en iddialı dijital dizilerinden birisi olması bekleniyor.