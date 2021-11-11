Patron Bebek Fiko! Hazal Kaya'nın oğlu Fikret'in diş kaşındıran tatlılığı

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin "Patron Bebek" karakterine benzerliğiyle ilgi odağı olan oğulları Fikret Ali, hem tatlı hem de karizmatik bakışlarıyla set set geziyor.

Misafir dizisiyle ekranlara iddialı bir dönüş yapan Hazal Kaya, magazin dünyasının bol takipçili isimlerinden.

Oyunculuğu kadar anneliği ile de ön planda olan Hazal Kaya, Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuş, kısa bir süre sonra da oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kendileri kadar oğulları Fikret Ali de ilgi odağı.

PATRON BEBEK FİKO

Babasına benzerliğiyle eğlenceli capslere konu olan Fikret Ali'yle sık sık fotoğraf paylaşan Hazal Kaya, takipçilerinin radarında.

Babasına benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Fikret Ali'nin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor.

Patron Bebek temalı 1. yaş partisi düzenlenen Fikret Ali, film karakterine benzemesiyle de görenleri şaşırtıyor.

İşte Hazal Kaya ve oğlu Fikret Ali'nin sevimli pozları...