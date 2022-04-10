Payitaht Abdülhamid jübile oldu! Özlem Conker'in yeni mesleği artık...

TRT1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Kadın karakterini canlandıran Özlem Conker, rotasını değiştirdi. Yeniden üniversiteye başlayan Conker, yeni mesleğini açıkladı.

Karagül, Canan, Aşk ve Ceza, Bahar Dalları, Çapkın, Kınalı Kar, Aynalı Tahir gibi bir çok projede yer alan Özlem Conker, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkat çekti.

Son olarak TRT1'de Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Sultan karakterine hayat vermiş olan Özlem Conker, bir süredir herhangi projede rol alamaması nedeniyle merak konusu oldu.

Oyunculuğa reklam filmleri ile başlayan Conker, 2017-2020 yılları arasında kadrosunda yer aldığı Payitaht Abdülhamid'in ardından ekranlardan uzak.

48 yaşındaki başarılı oyuncunun setlere ara vermesinin nedeni ortaya çıktı.

Oyunculuktan farklı bir sektöre yönelen Özlem Conker, yeni mesleği ile şaşırttı.

Mimarlık okuyor

Köşe yazarı Ali Eyüboğlu, Özlem Conker'in yeniden üniversiteye başladığını açıkladı.

Ekranlara neden ara verdiğini açıklayan Conker, uzun zamandır hayalini kurduğu bir mesleğe yöneldiğini ifade etti.

Conker, "Önce Karagül, ardından Payitaht Abdülhamid gibi yıllarca süren uzun soluklu dizilerle ekranda olunca, biraz yüzümü dinlendirmek istedim. O yüzden Payitaht Abdülhamid’de işim bitince bir dinlenme süresi verdim kendime. Oyunculuk anlamında dinlenirken boş durmak istemedim. İç mimarlık okumak istiyordum. Üniversite sınavlarına girip, Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümünü kazandım. Girdiğim bölüm iki yıllık. İlk yılım olmasına rağmen, bayağı yoğun geçiyor." dedi.