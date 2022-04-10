Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
633.565
0.22%
BTXN Coin
31.69
-0.78%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Payitaht Abdülhamid jübile oldu! Özlem Conker'in yeni mesleği artık...

    TRT1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Kadın karakterini canlandıran Özlem Conker, rotasını değiştirdi. Yeniden üniversiteye başlayan Conker, yeni mesleğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Payitaht Abdülhamid jübile oldu! Özlem Conker'in yeni mesleği artık...

    Karagül, Canan, Aşk ve Ceza, Bahar Dalları, Çapkın, Kınalı Kar, Aynalı Tahir gibi bir çok projede yer alan Özlem Conker, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkat çekti.

    Son olarak TRT1'de Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Sultan karakterine hayat vermiş olan Özlem Conker, bir süredir herhangi projede rol alamaması nedeniyle merak konusu oldu.

    Oyunculuğa reklam filmleri ile başlayan Conker, 2017-2020 yılları arasında kadrosunda yer aldığı Payitaht Abdülhamid'in ardından ekranlardan uzak.

    48 yaşındaki başarılı oyuncunun setlere ara vermesinin nedeni ortaya çıktı.

    Oyunculuktan farklı bir sektöre yönelen Özlem Conker, yeni mesleği ile şaşırttı.

    Mimarlık okuyor

    Köşe yazarı Ali Eyüboğlu, Özlem Conker'in yeniden üniversiteye başladığını açıkladı.

    Ekranlara neden ara verdiğini açıklayan Conker, uzun zamandır hayalini kurduğu bir mesleğe yöneldiğini ifade etti.

    Conker, "Önce Karagül, ardından Payitaht Abdülhamid gibi yıllarca süren uzun soluklu dizilerle ekranda olunca, biraz yüzümü dinlendirmek istedim. O yüzden Payitaht Abdülhamid’de işim bitince bir dinlenme süresi verdim kendime. Oyunculuk anlamında dinlenirken boş durmak istemedim. İç mimarlık okumak istiyordum. Üniversite sınavlarına girip, Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümünü kazandım. Girdiğim bölüm iki yıllık. İlk yılım olmasına rağmen, bayağı yoğun geçiyor." dedi.

    Payitaht Abdülhamid jübile oldu! Özlem Conker in yeni mesleği artık... #1

    Payitaht Abdülhamid jübile oldu! Özlem Conker in yeni mesleği artık... #2


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Ramazan'da Gaziantepli güllaç ustalarının mesaisi arttı
    Ekonomi

    Ramazan'da Gaziantepli güllaç ustalarının mesaisi arttı

    İBB'nin Ramazan programında dikkat çeken şarkı
    Yaşam

    İBB'nin Ramazan programında dikkat çeken şarkı

    Görüş Bildir