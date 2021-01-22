Payitaht Abdülhamit dizisinde bir tüccarın rüyasında Hz. Muhammed'i gördüğünü söyleyerek, Sultan Abdülhamid'den borcunu istediği görüntüler, sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

TRT ekranlarında seyirciyle buluşan "Payitaht Abdülhamid" dizisinin 56'ncı bölümündeki 'Peygamber rüyası' sahnesi, sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

Sultan Abdülhamid'in hayatını konu alan Payitaht Abdülhamid dizisinde, bir esnafın borç batağında olduğunu arz ettiği anlar, seyircilerin ilgisini çekmişti.

Tekrar gündeme gelen Peygamber rüyası sahnesinde, borç batağında bir tüccarın gördüğü rüya ile Abdülhamid'in huzuruna çıktığı ve rüyasını anlattığı anlar yer alıyor.

BORÇ BATAĞINDAKİ ESNAFI, HUZURUNA ÇAĞIRIYOR

İzleyenlerin tüylerini diken diken eden sahnede halkın şikayetlerini dinleyen Abdülhamid Han, borç batağında olan esnafı huzura kabul ediyor.

Payitaht Abdülhamid'de Peygamber rüyası sahnesi: Hamid'imiz VİDEO



Duygulandıran sahnede Abdülhamid Han ve borçlarını ödeyemeyen tüccar arasındaki diyalogda şu ifadeler yer alıyor:

ABDÜLHAMİD HAN İLE TÜCCAR ARASINDAKİ PEYGAMBER RÜYASI DİYALOGU

Tüccar: Hünkâr'ım! Bana borcunuz var Hünkâr'ım.

Abdülhamid Hân: Size, nereden borcum varmış evladım?

Tüccar: Efendim! Ben ticaretle uğraşırdım. İflas ettim, boğazıma kadar borca battım. Her gece yatarken, Allah'a dua ederim efendim.

Tahsin Paşa: Evladım! Hünkâr'ımız borcun nereden kaynaklandığını soruyor.

Tüccar: Dediğim gibi her gece yatarken, Allah'a dua ederim... Dün gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i (S.A.V) gördüm, efendim. Bana dedi ki; "Hamid'imize söyle; her gece getirdiği salat-ı selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git, ihtiyacın olanı ondan iste." dedi efendim.

Abdülhamid Hân: Ne dedi, ne dedi?

Tüccar: "Hamid'imiz..."

Abdülhamid Hân: Al evladım! (Bir kese altın verir) Ne dedi, bir daha söyler misiniz?

Tüccar: "Hamid'imiz..."

Abdülhamid Hân: Al evladım! Ne dedi, bir daha söyleyiniz?

Tüccar: Peygamber Efendimiz'i (S.A.V) rüyamda gördüğümde; "Hamid'imiz..." dedi.

Abdülhamid Hân: Al! Bir daha söyleyiniz evladım.

Tüccar: "Hamid'imiz..."





Abdülhamid Hân: Al evladım!

Tahsin Paşa: Evladım! Aldıklarınız yetmedi mi?

Tüccar: Yetti Paşam! Borçlarımı hemen ödeyeceğim.

Abdülhamid Hân: Selâmetle...

...

Tahsin Paşa: Hünkâr'ım! Neredeyse üzerinizde ne varsa alacaktı.

Abdülhamid Hân: Sen ne dersin Paşa! Vallahi billahi tüm servetimi, saltanatımı istese verirdim. Dün gece çalışıyorduk Paşa! Masamın üzerinde uykuyakalmışız. Salâvâtı unutmuşuz... Halt ettik Paşa, Allah affetsin.