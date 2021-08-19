Paylaş Benimle Arzu Cansever kimdir? Arzu Cansever yaşadığı şiddeti gözyaşlarıyla anlattı..

Gökhan Çınar'ın sunduğu 'Paylaş Benimle' programına katılan ve yaşadıklarını anlatan Arzu Cansever, herkesi duygulandırdı. Bunun üzerine, "Arzu Cansever kimdir?" sorusu gündeme getirildi.

Uzman Psikolog Gökhan Çınar, TV8 ekranlarında sunduğu Paylaş Benimle programında her gün farklı bir konuğu ağırlıyor.

Çınar'ın bu haftaki konuğu ise kendisinden 10 yaş büyük biriyle zorla evlendirilen Arzu Cansever oldu..

Cansever 14 yıl içinde 6 kez doğum yaptı ve eşi tarafından şiddete maruz kaldı.

Cansever'in acı dolu hikayesi herkesi duygulandırırken, "Paylaş Benimle Arzu Cansever kimdir?" soruları gündeme getirildi.

Peki, Paylaş Benimle Arzu Cansever kimdir?

ARZU CANSEVER KİMDİR?

1986 yılında dünyaya gelen Arzu Cansever, 14 yaşında para karşılığı zorla evlendirildiğini anlattı.

Karşı çıkmasına rağmen bu evliliğe engel olamayan Arzu, hayatının zindana dönüştüğü serüvene mecburen razı oldu.

Henüz 15 yaşında anne olan Arzu Cansever şiddete daha fazla dayanamayarak, ayrılmak istedi. Ancak eşi durumu kabul etmedi ve Arzu'ya şiddet göstermeye devam etti.

Eşi Arzu'ya, "Sen öldürmeyeceğim, hayatını zindana çevireceğim." dedi.

Yozgat'ın Taşköprü Mahallesi'nde yaşayan Arzu Cansever, kocası tarafından 21 Ekim 2014 tarihinde av tüfeğiyle kollarından ve bacaklarından vuruldu.

6 çocuk annesi olan Arzu, olay yerine gelen gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra GATA Tıp Fakültesi'nde ameliyata alındı. Tedavi sonrasında Arzu'nun bacakları kesilmiş, kolları ise kullanılamaz hale gelmişti.

Arzu Cansever yaşadığı şiddeti anlattı ViDEO

"BEN YAŞADIM BAŞKALARI YAŞAMASIN"

Arzu, Paylaş Benimle programında, "Ben bunları yaşadım, başka kız çocukları bunları yaşamasın" demek için katıldığını söyledi. Arzu hayat hikayesini, "Bizim oralarda çocukluk 10 yaşına kadardır. 10 yaşına kadar saf temiz oyunlar oynardık. Sonrasında ise o masumiyeti kaybettik." şeklinde özetledi.

Babasıyla ilişkisi sorulan Arzu Cansever, "Ben babamı hiç görmedim bana sarılıp öptüğünü, babam geldiğinde biz susup otururduk.

Babam öyle çok şiddet uygulayan bir insan değildi. Kardeşlerimi, kimseyi kucağını alıp sevdiğini bilmem." dedi.