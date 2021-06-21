Paylaş Benimle başvuru ekranı: Gökhan Çınar Paylaş Benimle programına nasıl başvurulur?

Uzman Psikolog Gökhan Çınar, "Paylaş Benimle" adlı programda ilginç hayat hikâyeleri aracılığıyla insanların hayatlarına dokunacak. Peki Paylaş Benimle başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Youtube platformunda yayınlandığı Katarsis isimli programla ünlenen uzman Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar, uzun süredir Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayın yapıyordu.

Televizyon programlarını yakın takip eden ve Gökhan Çınar’ı yakın markajı altında tutan izleyiciler tarafından TV8 kanalında yakında başlayacak olan Paylaş Benimle ne zaman başlayacak sorularına cevap araştırıyor.

Aynı zamanda programa katılmak isteyenler de başvuru formuna dair detayları merak ediyor. Peki Gökhan Çınar Paylaş Benimle formatı nedir, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

PAYLAŞ BENİMLE FORMATI NEDİR?

Paylaş Benimle yapım ekibi, danışman psikolog kadrosu ve birlikte tüm dernek ve ilgili platformlar aracılığıyla programa başvuran kişilerin hayatına dokunmayı, dönüştürmeyi ve onlara fayda sağlamayı amaçlıyor.

Bu programa hayat hikayesini paylaşmaya gönüllü olan herkes başvurabiliyor. Yetişkin her yaştan, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden bireyler, aileler programda yer alabilecek.





GÖKHAN ÇINAR KİMDİR?

Gökhan Çınar, 1983 İstanbul doğumlu. Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi’nde YÖK Burslu olarak tamamladığı 2006 yılında Maltepe Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi. Lisans eğitimi süresinde, yüksek lisans sürecinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nevroz ve psikoz servislerinde stajına ve psikolog olarak çalışmalarına devam etti. Türk Psikologlar Derneği’nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak “Mesleki Adanmışlık” konusunda kapsamlı bir araştırmayı sürdürdü ve yüksek lisansını tamamladı.

Meslek hayatı boyunca psikoterapi seansları ve yer aldığı eğitimlerde kendisini daha yakın bulduğu Ergenlik Dönemi ile ilgili birçok eğitim, seminer, oluşum ve çalışmada yer almıştır. İstanbul’da kurucu ortaklarından biri olduğu Keşif Psikoloji’de psikoterapi alanında çalışmaya devam eden Gökhan Çınar, Oyun Terapileri Derneği’nin de kurucu üyelerinden biridir.

Doktora eğitimini Sinema-Tv alanı üzerine sürdürmektedir. Küçük yaşlardan itibaren medyada sunucu, yapımcı ve içerik üreticisi olarak görev almaktadır. 2019 yılında “Utançla Yüzleşmek” başlıklı bir TEDx konuşması yapmıştır ve Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli seminer ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer almayı sürdürmektedir. Kafa Dergisi’nin yazarı, “Geçecek mi?” isimli kitabın yazarı, ortağı olduğu dijital platform Bana Göre Tv’de yayınlanan “Katarsis” ve “Katarsis X-TRA” programlarının yapımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.