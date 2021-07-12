Paylaş Benimle Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan'ın acı dolu hikayesi..

Paylaş Benimle programının ilk konuğu olan Çilem Doğan'ın hikayesi dikkati çekerken, "Çilem Doğan kimdir?" Sorusu programının tanıtımını izleyenler tarafından gündeme taşındı.

TV 8 ekranlarında bugün başlayacak olan Paylaş Benimle programının ilk konuğu Çilem Doğan oldu.

Çilem Doğan'ın hayat hikayesini anlattığı kısımlar ilk bölüm tanıtımında yer alırken, anlattıkları ile herkesi duygulandıran Çilem'in hikayesi merak edilmeye başlandı.

Programın tanıtımını izleyenler, Çilem Doğan kimdir? Sorusunu gündeme getirdi.

ÇİLEM DOĞAN KİMDİR?

Adana'da yaşayan Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği Hasan Karabulut'u fuhuşa zorladığı için 2015 yılında öldürerek, hapse girdi.

Toplumda büyük yankı uyandıran bu olay ile akıllara kazınan Çilem, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Ardından karar bozularak; eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirildi ve 18 yıla düşürülen ceza, iyi hal indirimi yapılarak, 15 yıla indi.

Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, davanın görüldüğü Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

Bu talebi yerinde gören mahkeme heyeti, Ayanoğlu’nun başvurusu üzerine Çilem Karabulut için ’50 bin TL’lik kefalet belirledi.

Söz konusu paranın ödenmesiyle birlikte Çilem Doğan, Mersin’in Tarsus ilçesindeki Kadın Cezaevi’nden tahliye edildi. Kararı değerlendiren İsa Ayanoğlu, “Bu karar, şiddet gören kadınlar adına önemli bir zaferdir.” yorumunu yapmıştı.

ÇİLEM DOĞAN'IN İFADESİ

Çilem Doğan ifadesinde şu sözlere yer verdi;

"Uyuşturucu kullandığını sürekli inkar etti. Evliliğimizin 28. gününde hastalandığımı ve başımın ağrıdığını beni hastaneye götürmesini istedim. Hastaneye gideceğiz diyerek beni Çatalan Köprüsü'ne götürdü. Ben hani hastaneye gidecektik burası neresi dediğim zaman, otomobilin içinde beni yumruklayarak kulağımdan yaraladı. Sonra beni ormanlık alana götürerek darp etmeye başlayıp, 'fuhuş yapıp bana para getireceksin' dedi. Sonra beni eve getirerek 3 gün kapıyı üzerime kilitleyip, aç susuz bıraktı.

Annem ve kayınvalidemler bana ulaşamayınca eve gelip, benim hapis olduğumu görünce Hasan'ı arayıp 'gel kapıyı aç yoksa polis çağıracağız' dediler. Bunun üzerine Hasan geldi ve kapıyı açtı. Annem beni kendi evine götürdü. Eve gittikten sonra bu olayla ilgili Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundum ve yasal işlem başlatıldı. Ben bu arada 1 haftalık gebe olduğumu öğrendim. Hasan ise sürekli eve gelip, eşimi istiyorum diyordu. Hamile olduğum için onu affedip, tekrar kendi evime döndüm. Doğum günü gelip, sancı başlayınca hastaneye yattım.

Hastaneye gittiğim gün annem ve kayınvalidem yanımdayken uyuşturucu almış bir vaziyette yanıma gelerek, ben NTS cihazına bağlıyken beni dövmeye başladı. Benim için annesine hitaben, 'Bu çocuk benim değil ben bu çocuğun doğmasını istemiyorum, doğarsa bu çocuğu öldürürüm bırakın bu kadını benimle gelin' dedi. Bunun üzerine kaynanam 'sen git ben çocuğumun doğmasını bekleyeceğim sen namussuzsun biz namusluyuz' diyerek Hasan'ı hastaneden gönderdi.

Daha sonra benim bir kız çocuğum oldu. Annem Hasan'ı arayarak, doğum yaptığımı söylemiş. Hastane masrafını annem ödedi, biz hastaneden taburcu olarak annemin evine gittik. Bir hafta sonra Hasan beni aramadığı için ben Hasan'ı arayıp 'gel bizi ele güne rezil etme çocuğunla karınla ilgilen' dedim. Ancak Hasan o zaman gelmedi ama 10 gün sonra geldi ancak çocuğun yüzüne bile bakmadı ve gitti. Bir süre sonra annemler beni ve çocuğumu kendi evime bıraktılar.

"FUHIŞA ZORLADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Hasan, beni fuhuş yaptırmak için Antalya'ya götürmek istedi. Son 3 gündür Hasan eve gelmiyordu. 8 Temmuz 2015 günü saban 07.00 sularında eve geldi. Bebeği yatak odasından çıkarmamı istedi ben diğer odaya götürdüm. Daha sonra yatak odasına tekrar geldiğimde, her zaman belinde taşıdığı tabancayı yastığın altına koydu, soyundu valiz çıkardı 'ben biraz uyuyacağım iki kadın ve sen hazırlan Antalya'ya gideceğiz' dedi. 'Diğer 2 kadınla birlikte sen fuhuş yapıp, bana para kazanacaksınız. Artık Adana ile ilişkilerini kes' dedi.

Ben kendisine bakınca 'ne bakıyorsun bundan sonra lafımı ikiletme' diyerek saçlarımdan tutup sürükledi ben düştüm, saçımdan tuttuğu için Hasan ise yatağın arasına düştü. Benim elim yastığın altına gitti.

Antalya'ya gitmeyip fuhuş yapmayacağım için Hasan'ın beni öldüreceğini düşünerek, yastık altındaki tabancayı alarak, Hasan bana dönmeden ona ateş etmeye başladım. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum çünkü tabancadan anlamıyorum, sonra tabancayı yatak odasına bırakıp, Hasan gelebilir diye yatak odasının da kapısını kilitledim bebeğimi de evden alarak kaçtım."

Paylaş Benimle Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan'ın acı dolu hikayesi.. VİDEO

ÇİLEM DOĞAN HİKAYESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Çilem Doğan'ın hayat hikayesi, Paylaş Benimle isimli programla TV8 ekranlarına taşınıyor. Daha önce hiç bir televizyon kanalına çıkmayan sadece haber bültenlerinde röportaj veren Çilem Doğan, gözyaşları içerisinde hayat hikayesini anlatıyor.