Paylaş Benimle konuğu Adem Bilici kimdir? 'Uçak kazasından sağ kurtuldu'

Başına geleceklerden habersiz bindiği uçak Van ilinde burnunun yere çarpmasıyla düştü. Sağ kurtulan Adem Bilici, hayatına dair detayları Paylaş Benimle'de anlattı. Peki Adem Bilici kimdir?

1994’te onlarca kişinin hayatını kaybettiği Van uçak kazasından sağ kurtulan Adem Bilici, kaza anını ve hayat hikayesini an be an Uzman Psikolog Gökhan Çınar’a anlattı.

Ölümle burun buruna gelen Bilici'nin kazanın ardından yalnızca 1 kez uçağa binebildi.

O günü hafızasından silemeyen Adem Bilici'nin yaşadıkları merak konusu oldu. Seyirciler Adem Bilici hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki Van uçak kazasından sağ kurtulan Adem Bilici kimdir? İşte yaşananlar...

PAYLAŞ BENİMLE KONUĞU ADEM BİLİCİ KİMDİR?

29 Aralık 1994 tarihinde Ankara Esenboğa'dan Van'a gitmek için havalanan Boeing 707-400 tipi Mersin uçağı; kötü hava şartları nedeniyle dağa çarparak parçalanmış, kazada 54 kişi yaşamını yitirmişti.

Türk uçuş tarihine 'en korkunç kazalardan biri' olarak geçen bu kazada 22 kişi kurtulmuştu. O kazadan sağ kurtulan isimlerden biri de Ankara'da yaşayan Adem Bilici.

Adem Bilici, 1972 yılında Ankara’da dünyaya gözlerini açtı. 16 Çocuklu bir ailenin 8. çocuğu olan Adem Bilici küçük yaşta çiftçilikle uğraşmaya başladı.

Okul hayatında ‘"Sarı çizmeli Adem" olarak anılan Adem Bilici ortaokuldan sonra yeterli imkanlar olmadığı için eğitimini tamamlayamadığını söylüyor.

Çalış İlk öğretim okulundan 1982 yılında mezun olmasıyla, tarlada çalışmaya başladı. Yaşıtları eğitim hayatına devam ederken kendisinin tarlada çapa yapması, sığır gütmesi içini burktuğunu söylese de kader böyleymiş diyor.

KAZA ANINI ANLATTI

Kazanın ardından kötü günler geçiren Bilici, o gün yaşadıklarını hala unutamıyor. Feci uçak kazasında yaşadıklarını anlatan Adem Bilici "Kazanın gerçekleştiği sırada ben askerdim. Uçağa bindikten sonra sakin geçti hiçbir sıkıntı olmadı. 2 kez iniş yapmak istedi olmamış hava sisliydi, yağışlıydı kar yağıyordu. Ondan sonra 3'üncü seferinde dağa çakıldı. O anda yani mahşerdi. Ölüm anlık bir şeydi. Kemerleri takılı olmayanlar, ilk çarpmada fırladılar. Benim kemerim takılıydı. Suratım parçalandı, dişlerim parçalandı, omzum parçalandı. Allah'ın izniyle ölümden kurtulduk. Sonra ben 10-15 dakika yattım. Üzerime bir parça düşmüş. Etrafta parçalanan insanlar vardı. Köylülerin sesini duydum. Bağırdım 'imdat, yardım edin buradayız' diye. Sesime geldiler. İlk beni kaldırdılar" dedi.

Yardıma gelenleri uçağın arkasında bulunan yaralılar için yönlendirdiğini belirten Bilici, "Arkada daha kötüler var dedim ben ayakta durabiliyorum, onlara gidin dedim. Bir asker aldı beni köye kadar götürdü. Ambulanslar çok geç geldi çünkü yol yokmuş. Her yer kar. Hala da yağıyor. İlk Van Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Beni ilk aldıklarında ben bağırıyorum bana dokunduklarında, her yerim ağrıyor. 22 kişi kurtuldu diyorlar ama benim görebildiklerim 3 kişiydi, daha birçok ölenler oldu" diye konuştu.

Uçakta orta sıralarda oturduğunu söyleyen Bilici, "Kazadan çıkan ölüleri hastanenin bahçesine yığdılar. Yüzde 90'ı tanınmayacak haldeydi. Ben uçağın tam orta kanat kısmındaydım hiç unutmam 17-f. Oradan sağ kurtulan askerlere ulaşabilmeyi çok istiyorum. Ben askerdim, bana normal yolcu statüsü vermiş" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası yıllarca çalışamadığını kaydeden Bilici, "Ben, suratım yüzünden otobüslere binemedim. Kaç kere dolmuşa bindim çocuklar bana bakıp ağladıkları için dolmuştan yerime varmadan indiğim oldu. Oturup kenarlarda ben ağlardım. 2 kez kendi imkanlarımla estetik ameliyatı oldum. Öyle olduğum halde kapanmadı" şeklinde konuştu.

Kazadan sonraki senelerde 2 kızı ve eşinin kendisini bıraktığını söyleyen Bilici, Ankara’da özel bir sitede 72 daireye bakarak kapıcılık yaptığını söyledi.