Paylaş Benimle konuğu Bayhan kimdir? Popstar Bayhan yıllar önce işlediği cinayeti anlattı!

Yıllar önce katıldığı ''Popstar'' yarışmasıyla adını duyuran Bayhan, TV8 ekranlarında yayınlanan Paylaş Benimle programına konuk oldu. Peki Paylaş Benimle konuğu Popstar Bayhan kimdir, kaç yaşında?

Popstar Bayhan, sunuculuğunu uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın üstlendiği hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Paylaş Benimle'ye konuk oldu.

''Popstar Bayhan'' olarak tanınan Bayhan Gürhan, çocuk yaşta gözlerinin önünde kaybettiği annesini, kayıplarla dolu çocukluğunu, Türkiye'den uzakta bir yetiştirme yurdunda büyüme öyküsünü, cezaevi sürecini ve müzikle tanışmasını anlattı.

Peki, Paylaş Benimle konuğu Bayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Popstar Bayhan'ın yaşam öyküsü...

POPSTAR BAYHAN KİMDİR?

14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğan Bayhan Gürhan, 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, jüri koltuğunda Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın oturduğu Kanal D'de yayınlanan ''Popstar'' yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurmuştur. Yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkarmıştır.

Bayhan, 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı ''Kendimize Doğru'' dizisinde uzun süre rol almıştır.

Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Bayhan, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Caz Festivali"nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirmiştir.

2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2015 yılında Ramazan ayı boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir karakterini canlandırmıştır.

2016 yılının Ekim ayında evlenmek için Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına katılmış ancak daha sonra bu programdan ayrılmıştır.

ALBÜMLERİ

2004 Hayal Edemiyorum

2008 Kısa Veda

2021 Gidiyorum

SİNGLE'LARI

2020 Seninle Olmak Var Ya

2020 Sende Kalmış

2021 Alacakaranlık

BAYHAN'IN YILLAR ÖNCE İŞLEDİĞİ CİNAYETİN DETAYLARI

Bayhan Gürhan, 28 Eylül 1998 tarihinde Adana'da amcasının oğlu Mehmet Ali Gürhan'ı bıçakla öldürdü. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet suçundan 24 yıl hapis istemiyle yargıladığı Bayhan Gürhan hakkındaki kararını 31 Aralık 1998 tarihinde verdi.

Mahkeme, ''kastı aşan müessir fiil'' sonucu adam öldürmek suçundan Gürhan'ı önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı, sonra bu cezayı ''tahrik'' unsurunu göz önüne alarak 6 yıla, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak da 5 yıl hapis cezasına çevirdi. Duruşmalarda suçsuz olduğunu ileri süren Bayhan Gürhan, şunları söyledi:

''O gün amcamın oğluyla gezmeye gittik. Çarşıda bilardo oynadık. Sonra gıda maddeleri alıp ninemin evine uğradık, o olmayınca poşetleri komşuya bıraktık. Oradan Bey Mahallesi'ndeki arkadaşımın evine gittim. Çıktığımda Mehmet Ali sinirliydi. Ne olduğunu sorduğumda bana sopayla vurdu. Korkutmak için ben de bıçak çektim. Bana tekme atınca bıçak ona saplandı.''





DENİZ SEKİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Popstar'ın jüri üyelerinden Deniz Seki, Bayhan Gürhan’ın gençlik yıllarında cinayet işleyip cezaevinde yattığını öğrenince büyük tepki göstermişti. Stüdyoyu terk ederken şöyle söylemişti:

''Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz.''





KIZGINLIĞIM YOKTU

Bayhan Gürhan, yıllar sonra yaptığı açıklamada, ''Popstar jürisine kızgın değilim. Sizler o dönem beni seçmiştiniz. Zaman ve süreç içerisinde hepimiz bir şeyler öğrendik. Ben Deniz Hanım’a hiçbir zaman kızmadım. Yarışma sırasındaki diyaloğumuzda değişik reaksiyonlara girmiş olabilirim. Ben hanımlarla kavga eden bir insan değilim. Kişi kendi yaptıklarından sorumludur artılarıyla eksileriyle bu yüzden herhangi bir kızgınlığım yok.'' İfadelerini kullanmıştı.