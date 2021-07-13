Paylaş Benimle konuğu Hülya Yılmaz kimdir? 'Çocuk gelin olmak...'

Uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle programına konuk olan Hülya Yılmaz'ın hayat hikayesi merak ediliyor. İşte Hülya Yılmaz'ın acı dolu 'çocuk gelin' olma öyküsü...

Hülya Yılmaz'ın hayat hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Daha önce Exxen programında yaşadıklarını anlatan Hülya Yılmaz, bu kez Gökhan Çınar'ın Paylaş Benimle programına konuk oldu.

Yaşadığı zorluklarla seyircilerin yüreklerini dağlayan Hülya Yılmaz'ın hikayesi merak konusu oldu.

Peki Hülya Yılmaz Paylaş Benimle'ye katılan Hülya Yılmaz kimdir? İşte ayrıntılar...

HÜLYA YILMAZ KİMDİR?

10 yaşında nişanlandırılan, 14 yaşında evlendirilen, 16 yaşında anne olan Hülya Yılmaz, Gökhan Çınar’a içini döktü.

Avusturya'da doğan Hülya Yılmaz, 3 yaşında Türkiye'ye geldi ancak aile baskısı nedeniyle yeniden geri döndü.

Çocukken babasından gördüğü şiddeti, yaşayamadığı çocukluk yıllarını, “bir oyuncak bebek gibiydim” dediği evlendirilme hikayesini ve hayata yeniden tutunuşunu anlattı.

6 yaşından beri evlendirilme baskısıyla yaşayan Hülya Yılmaz, canını acıtan şeyin aslında sevgisizlik olduğunu söyledi. Polis olma hayali kuran Yılmaz, darbedilerek babasının zoruyla nişanlandırıldı.

Amcası tarafından da 13 yaşında öldüresiye dayak yediği anları hiç unutmadığını dile getiren Yılmaz, acı dolu çocukluk yıllarının travmalarını hala taşıdığını söyledi.

Gördüğü şiddet sonrası fiziksel olarak birçok sağlık problemi yaşayan Yılmaz, onlarca kez ameliyat oldu.

Çocuk yaşında zorla evlendirilen Hülya Yılmaz, sonraki yıllarda Hollanda'ya gitti. 16 yaşında kızını kucağına alan Yılmaz, "Anne olduğumda kendim de çocuktum" dedi.

Hastalanan kızını 1 yaşında kaybeden acılı anne, 21 yaşında yeniden hamile kalarak oğluyla birlikte yeni bir hayata adım attı.