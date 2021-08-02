Paylaş Benimle konuğu Mürvet Taşvur kimdir? 'Karanlıktan umuda 40 yıl'

Acı dolu hikayesi daha çocuk yaşlarda başlayan, hep sesini duyurmak isteyen ama başaramayan Mürvet Taşvur, karanlıktan umut ışığına geçen 40 yıllık süreci anlatıyor. Peki Mürvet Taşvur kimdir?

Mürvet Taşvur, Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunuculuğunu yaptığı “Paylaş Benimle” programının yeni konuklarından biri oldu.

Daha önce Katarsis programına katılan Mürvet Taşvur, yaşadığı zorlukları anlatmıştı. TV8 ekranlarından yeniden hikayesini paylaşan Tavşur, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Peki Mürvet Taşvur kimdir? İşte hayat hikayesi...

PAYLAŞ BENİMLE KONUĞU MÜRVET TAŞVUR KİMDİR?

40 yıl boyunca istemediği bir mesleği yapmak zorunda kalan Mürvet Taşvur "hayat kadını" olarak etiketlendiği hayat hikayesini, ailesiz büyümesini, çocuk yaşta yaşadığı cinsel istismarı ve kandırılarak götürüldüğü genelevi Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a anlatmıştı.

56 yaşında olan Mürvet Taşvur, yetimhanede büyüdü. Henüz 4 yaşındayken babasını kaybedince annesi tarafından yetimhaneye bırakıldı. 13 yaşındayken abi dediği biri tarafından tecavüze uğradı.

Mürvet Taşvur “hayat kadını” olarak etiketlendiği hayat hikâyesini Gökhan Çınar’la paylaşıyor. Erken yaştan itibaren ailesiz büyümesini, kimsesizler yurdunu, henüz çocuk yaşta yurtta ve akrabalarının evinde yaşadığı cinsel istismarı, gördüğü şiddeti ve kandırılıp yaşı büyütülerek gittiği genelevi anlatıyor

Yıllar sonra genelevden kurtulmayı başaran ve hayvan sever olan Mürvet Taşvur, Doğa ve Çevre Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nde saha sorumlusu olarak görev alıyor.