Paylaş Benimle konuğu Mutlu Kaya kimdir? Başından vurulmuştu!

Uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle programına konuk olan Mutlu Kaya'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Mutlu Kaya kimdir? İşte Mutlu Kaya'nın acı dolu hikayesi...

Mutlu Kaya, Paylaş Benimle programıyla bir kez daha gündeme geldi.

Altı yıl önce eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve mucizevi şekilde hayatta kalan Mutlu Kaya, Uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle programına konuk oldu.

Yaşadığı zorluklarla seyircilerin yüreklerini dağlayan bir hayat hikayesine sahip olan Mutlu Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Mutlu Kaya, ilk kez katıldığı ses yarışmasıyla adından söz ettirmişti.

Peki, Mutlu Kaya kimdir, kaç yaşında, ne zaman vurulmuştu? İşte Paylaş Benimle konuğu Mutlu Kaya’nın hayatına dair bilgiler...

MUTLU KAYA KİMDİR?

1996 yılında 8 kardeşli bir ailede dünyaya gelen Mutlu Kaya, üniversitede spor akademisini kazanmasına rağmen maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.

''Sesi Çok Güzel'' yarışmasına henüz 20 yaşındayken katılan Mutlu Kaya, hem hikayesi hem de sesiyle ekran karşısındakileri ve jüri üyelerini derinden etkilemişti.

Sibel Can'ın favori yarışmacı adayı olan Mutlu Kaya, yarışmaya katıldığı dönemde 2015 yılının mayıs ayında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan evlerinde erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Ölümden kılpayı kurtulan Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve uzun bir süre tedavi görmüştü.

Genç kızın ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırganın Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli astsubay Y.Ç. olduğu öğrenilmişti.