Paylaş Benimle neden yok, bitti mi? Açıklama geldi

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla acı dolu hayat hikayelerini TV8 ekranlarına taşıyan "Paylaş Benimle" programı yayın akışında yer almıyor. Peki Paylaş Benimle neden yok, bitti mi? İşte yanıtı.

Youtube platformunda yayınlandığı Katarsis isimli programla ünlenen uzman Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar, TV8 kanalında yayınlanan Paylaş Benimle adlı programda hayat hikayelerini izleyicilerle buluşturuyordu.

Bir süredir yeni bölümleri yayınlanmayan programın akıbeti merak konusu oldu. Seyirciler "Paylaş Benimle neden yok, bitti mi?" sorularına yanıt ararken, konuya dair açıklama geldi.

Peki Paylaş Benimle yeni bölüm neden yok? İşte Gökhan Çınar'ın o paylaşımı...

PAYLAŞ BENİMLE NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Gökhan Çınar tarafından sunulan program bu hafta Pazartesi gününden itibaren yayın akışında yer almadı. Her gün saat 11.00-13.00 arasında yayınlanan program artık yayınlanmıyor.

Paylaş Benimle, 45 bölümlük serüveninin ardından ekranlara veda etti.

Programın sona erdiğini Gökhan Çınar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu; "Bir yaz dönemi programı yaptık, şimdilik bitti.. yeni programlar yolda. görüşmek üzere."

Gökhan Çınar'ın yeni sezona Katarsis isimli yapımı ile devam etmesi bekleniyor. Ancak programın TV ekranlarında mı, yoksa Youtube üzerinden mi devam edeceği hususunda henüz net bir detay bulunmuyor.