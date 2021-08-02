Paylaş Benimle'deki Emre Yıldır kimdir? 'Yıllar süren cinsel istismar ölüme sürükledi'

Akrabası tarafından küçük yaşta istismara maruz kalan ve o dönemde soruşturma süreci ilerlemediği için intihar eden Emre Yıldır'ın ailesi Paylaş Benimle'nin konuğu oldu. Peki Emre Yıldır kimdir?

Yakın akrabası olan Vedat Tarhan tarafından 9 yaşından bu yana sistematik olarak tecavüze uğrayan Emre Yıldır, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

İstismarın ardından intihar ederek olayı yaşamına son veren Emre Yıldır'ın ailesi, TV8 ekranlarında Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle programına katıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son vermişti.

Peki Emre Yıldır kimdir? İşte Emre Yıldır'ın hikayesi...

PAYLAŞ BENİMLE EMRE YILDIR KİMDİR?

Çorlu'da 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan’ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, 2019 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi.

İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre Yıldır'ın sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.

Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından aile sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Yaklaşık 1.5 yıldır devam davada kararın açıklanmasının ardından Yıldır ailesi adliye önünde büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarına boğulan acılı aile, "Emre için bugün güneş doğdu" diye bağırdı. Anne Yıldır ve Emre’nin ablaları birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşlarına boğuldu.