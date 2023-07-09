PAZAR KEYFİ: TV'de bugün neler var? İşte 9 Temmuz 2023 yayın akışları

Pazar keyfini ekran karşısına yapacak olanlar, yayın akışlarına göz atıyor.

Bugün akşam Vermem Seni Ellere ve Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ayrıca Buz Devri, Aramızda Kalsın, En Büyük Şaban gibi pek çok filmde izleyicilerle buluşacak.

İşte kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Charlie'nin Melekleri

12:15 Üvey Anne

16:40 Terminatör

19:00 Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

Kanal D yayın akışı

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Dönence

15:45 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Buz Devri 4:Kıtalar Ayrılıyor

Star TV yayın akışı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

10:30 Erkenci Kuş

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

20:00 Aile Arasında

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Eşim Benzerim Yok

13:00 Yasak Elma

16:00 Kısmet

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

TRT 1 yayın akışı

09:30 Yerli Dizi

11:45 Enine Boyuna

13:00 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Turgay Başyayla Lezzetli Taviye

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Milyarder

16:30 Şaşkın Damat

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

TV8 yayın akışı

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:30 MasterChef All Star

15:00 Karakomikler 2

17:15 Saray'a İki Katır

20:00 MasterChef Türkiye All Star