PAZAR KEYFİ: TV'de bugün neler var? İşte 9 Temmuz 2023 yayın akışları

Pazar keyfini ekran karşısına yapacak olanlar, yayın akışlarına göz atıyor.
Bugün akşam Vermem Seni Ellere ve Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ayrıca Buz Devri, Aramızda Kalsın, En Büyük Şaban gibi pek çok filmde izleyicilerle buluşacak.
İşte kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Charlie'nin Melekleri
12:15 Üvey Anne
16:40 Terminatör
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
Kanal D yayın akışı
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Dönence
15:45 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Buz Devri 4:Kıtalar Ayrılıyor
Star TV yayın akışı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
10:30 Erkenci Kuş
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
20:00 Aile Arasında
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Eşim Benzerim Yok
13:00 Yasak Elma
16:00 Kısmet
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
TRT 1 yayın akışı
09:30 Yerli Dizi
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Turgay Başyayla Lezzetli Taviye
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Güzel Ailem
Show TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Milyarder
16:30 Şaşkın Damat
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
TV8 yayın akışı
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:30 MasterChef All Star
15:00 Karakomikler 2
17:15 Saray'a İki Katır
20:00 MasterChef Türkiye All Star