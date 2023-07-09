PAZAR KEYFİ: TV'de bugün neler var? İşte 9 Temmuz 2023 yayın akışları Pazar günü televizyonda yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları belli oldu. İşte 9 Temmuz 2023 ATV, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, ve TRT 1 yayın akışları...

Pazar keyfini ekran karşısına yapacak olanlar, yayın akışlarına göz atıyor. Bugün akşam Vermem Seni Ellere ve Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ayrıca Buz Devri, Aramızda Kalsın, En Büyük Şaban gibi pek çok filmde izleyicilerle buluşacak. İşte kanalların günlük yayın akışları... ATV yayın akışı 07:00 Ateş Kuşları 10:00 Charlie'nin Melekleri 12:15 Üvey Anne 16:40 Terminatör 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Vermem Seni Ellere Kanal D yayın akışı 08:15 Konuştukça 09:20 Set Ekstra 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Dönence 15:45 Ya Çok Seversen 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Buz Devri 4:Kıtalar Ayrılıyor Star TV yayın akışı 08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi 09:00 Aramızda Kalsın 10:30 Erkenci Kuş 12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk 14:00 Kiralık Aşk 16:00 Sefirin Kızı 20:00 Aile Arasında Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu 10:00 Ekonomi Arası 10:05 Eşim Benzerim Yok 13:00 Yasak Elma 16:00 Kısmet 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Yaz Şarkısı TRT 1 yayın akışı 09:30 Yerli Dizi 11:45 Enine Boyuna 13:00 Kendi Düşen Ağlamaz 18:00 Turgay Başyayla Lezzetli Taviye 19:00 Ana Haber 20:00 Benim Güzel Ailem Show TV yayın akışı 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Milyarder 16:30 Şaşkın Damat 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 En Büyük Şaban TV8 yayın akışı 07:30 Türkiye'nin Doktorları 09:00 Kırmızı Oda 10:00 Gazete Magazin 12:30 MasterChef All Star 15:00 Karakomikler 2 17:15 Saray'a İki Katır 20:00 MasterChef Türkiye All Star