Pazartesi dizileri: 18 Eylül 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları

TV'de pazartesi programı belli oldu.
Yeni haftanın ilk gününde reyting yarışına girecek yapımlar açıklandı.
Pazartesi akşamı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 18 Eylül Pazartesi 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
Star TV
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:15 Yabancı Sinema Çifte Soygun
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
TRT 1 yayın akışı
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:15 Yabancı Sinema Julie ve Julia
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
21:45 Yerli Sinema Bizim Aile
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
09:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star