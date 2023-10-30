Pazartesi TV'si! 30 Ekim 2023 bugün neler yayınlanacak?
ensonhaber.com

Yeni bir reyting yarışı daha start verdi.

30 Ekim Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D arasındaki rekabet devam ediyor.

Birbirinden heyecanlı, aksiyon ve dram dolu yapımları kaçırmak istemeyenler, günün akışlarına göz atıyor.

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Yaşamak Güzel Şey

Star TV

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

TRT 1 yayın akışı

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan Büyük Selçuklu

Show TV yayın akışı

08:30 Mavi Boncuk

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

23:15 Yabancı Sinema 13 Dakika

TV8 yayın akışı

09:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım