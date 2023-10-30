Pazartesi TV'si! 30 Ekim 2023 bugün neler yayınlanacak?

Yeni bir reyting yarışı daha start verdi.
30 Ekim Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D arasındaki rekabet devam ediyor.
Birbirinden heyecanlı, aksiyon ve dram dolu yapımları kaçırmak istemeyenler, günün akışlarına göz atıyor.
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Yaşamak Güzel Şey
Star TV
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
TRT 1 yayın akışı
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan Büyük Selçuklu
Show TV yayın akışı
08:30 Mavi Boncuk
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
23:15 Yabancı Sinema 13 Dakika
TV8 yayın akışı
09:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım