Pazartesi yayın akışı: 2 Ekim 2023 TV'de neler var? İşte kanallar... Pazartesi günü ekranlarda yer alacak olan birbirinden farklı yapımlar açıklandı. Peki, 2 Ekim 2023 bugün TV'de neler var neler...İşte yayın akışları!

ensonhaber.com TV izleyicileri, pazartesi sendromundan ekran başında kurtuluyor. 2 Ekim Pazartesi kanallarda heyecan, aksiyon ve dram dolu yapımlar yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 başta olmak üzere ekranlarda renk cümbüşü var. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler var? İşte kanallar ve yayın akışları... ATV yayın akışı 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00 ATV Gün Ortası 14.00 Mutfak Bahane 16.00 Esra Erol'da 19.00 ATV Ana Haber 20.00 Safir Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Mahalleden Arkadaşlar Star TV 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13.30 Yüksek Sosyete 16.00 Güzel Köylü 18.15 Star Haber:15 19.00 Ömer 20:00 Yalı Çapkını Fox TV yayın akışı 07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.00 En Hamarat Benim 15.00 Bu Tabak Kimin? 17.30 Bambaşka Biri 19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20.00 Bambaşka Biri TRT 1 yayın akışı 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 16:10 Diriliş "Ertuğrul" 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yabancı Sinema "Sultan" 23:40 Yabancı Sinema "Büyük Balık" Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah (Ebru-Murat) - Canlı 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı - Yeni Bölüm 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi - Yeni Bölüm 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme -Canlı 18:45 Show Ana Haber - Canlı 20:00 Aile - Tekrar TV8 yayın akışı 09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star