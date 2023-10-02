Pazartesi yayın akışı: 2 Ekim 2023 TV'de neler var? İşte kanallar...

TV izleyicileri, pazartesi sendromundan ekran başında kurtuluyor.
2 Ekim Pazartesi kanallarda heyecan, aksiyon ve dram dolu yapımlar yer alıyor.
ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 başta olmak üzere ekranlarda renk cümbüşü var.
Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler var? İşte kanallar ve yayın akışları...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Safir
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mahalleden Arkadaşlar
Star TV
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13.30 Yüksek Sosyete
16.00 Güzel Köylü
18.15 Star Haber:15
19.00 Ömer
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15.00 Bu Tabak Kimin?
17.30 Bambaşka Biri
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Bambaşka Biri
TRT 1 yayın akışı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Sultan"
23:40 Yabancı Sinema "Büyük Balık"
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah (Ebru-Murat) - Canlı
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı - Yeni Bölüm
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi - Yeni Bölüm
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme -Canlı
18:45 Show Ana Haber - Canlı
20:00 Aile - Tekrar
TV8 yayın akışı
09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star