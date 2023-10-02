Pazartesi yayın akışı: 2 Ekim 2023 TV'de neler var? İşte kanallar...
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TV izleyicileri, pazartesi sendromundan ekran başında kurtuluyor.

2 Ekim Pazartesi kanallarda heyecan, aksiyon ve dram dolu yapımlar yer alıyor.

ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 başta olmak üzere ekranlarda renk cümbüşü var.

Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler var? İşte kanallar ve yayın akışları...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Safir

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mahalleden Arkadaşlar

Star TV

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.30 Yüksek Sosyete

16.00 Güzel Köylü

18.15 Star Haber:15

19.00 Ömer

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15.00 Bu Tabak Kimin?

17.30 Bambaşka Biri

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Bambaşka Biri

TRT 1 yayın akışı

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Sultan"

23:40 Yabancı Sinema "Büyük Balık"

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah (Ebru-Murat) - Canlı

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı - Yeni Bölüm

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi - Yeni Bölüm

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme -Canlı

18:45 Show Ana Haber - Canlı

20:00 Aile - Tekrar

TV8 yayın akışı

09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star