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    Peaky Blinders ekibi yasta! Aktör Toby Kirkup evinde ölü bulundu

    Dünyaca ünlü dizilerde rol alan Toby Kirkup'ten kötü haber geldi. Toby Kirkup'in aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Toby Kirkup kimdir? İşte hakkında merak edilenler...
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 09:42
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    Peaky Blinders ekibi yasta! Aktör Toby Kirkup evinde ölü bulundu

    Emmerdale ve Peaky Blinders dizilerinde rol alan 48 yaşındaki oyuncu Toby Kirkup, yaşamını yitirdi.

    Oyuncu Toby Kirkup, kollarında karıncalanma hissi ve göğüs ağrısı yaşadığını bildirmiş, 29 Ağustos'ta Huddersfield Kraliyet Hastanesine yatırılmıştı. Kirkup, aynı gün taburcu edilmiş ve eve gönderilmişti.

    Gastrit teşhisi konulmasının ardından taburcu edilen oyuncunun durumu, eve döndüğünde kötüleşti. Kusmaya başladığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kirkup, vefat etti.

    Otopsi raporunda da oyuncunun ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi.

    ÖLÜMÜ ARAŞTIRILACAK

    Adli tıp uzmanı Catherine Toner ise aktörün daha önce uyuşturucu ve alkol sorunları yaşadığını söyledi. Ailesi de tedaviyle ilgili endişeleri olduğunu belirterek ölümünün araştırılmasını istedi.

    Peaky Blinders ekibi yasta! Aktör Toby Kirkup evinde ölü bulundu #1

    POLİS ROLÜNDEYDİ

    Kirkup, altıncı ve son sezonunun çekimlerini Mayıs ayında tamamlayan Peaky Blinders'da polis olarak rol almış, dizinin 2020 yılının Ocak ayında devam eden çekimleri, geçen Mart ayında pandemi nedeniyle durdurulmak zorunda kalmıştı.

    Huddersfield Üniversitesi'nde drama okuyan Kirkup, yazar, sahne sorumlusu, TV sunucusu ve oyunculuk yapmıştı.

    Kirkup, aynı zamanda Shakespeare rollerinin büyük bir hayranıydı. Oyuncu, en son Manchester merkezli Ragged School Drama için Richard III ve Henry V'nin yapımlarında yer aldı.

    Peaky Blinders ekibi yasta! Aktör Toby Kirkup evinde ölü bulundu #2

    Peaky Blinders ekibi yasta! Aktör Toby Kirkup evinde ölü bulundu #3

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